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    Iranisches Parlament tagt aus Sicherheitsgründen online

    Für Sie zusammengefasst
    • Plenarsitzung erstmals aus Sicherheitsgründen
    • Öffentliche Sitzungen nach Anschlägen ausgesetzt
    • Fokus auf kriegsbedingte Preissteigerungen und Sorge
    Iranisches Parlament tagt aus Sicherheitsgründen online
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN (dpa-AFX) - Die Plenarsitzung des iranischen Parlaments wird aus Sicherheitsgründen erstmals als Videokonferenz abgehalten. Ein Parlamentssprecher erklärte laut Nachrichtenportal Tabnak, die für Sonntag angesetzte öffentliche Sitzung finde "aufgrund der aktuellen Lage" online statt. Im Mittelpunkt stünden die jüngsten Preissteigerungen nach dem Krieg, die zu einer zentralen Sorge der Bevölkerung geworden seien, so der Sprecher.

    Die letzte öffentliche Sitzung des Parlaments hatte Mitte Februar stattgefunden. Nachdem mit Beginn des Kriegs mit den USA und Israel am 28. Februar mehrere iranische Offizielle ermordet worden waren, setzte auch das Parlament aus Sicherheitsgründen seine öffentlichen Sitzungen aus. In dieser Zeit kamen lediglich vereinzelt parlamentarischen Kommissionen zu Beratungen zusammen./fm/DP/mis





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