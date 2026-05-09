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    Lufthansa streicht Verbindung zwischen Bremen und Frankfurt

    Für Sie zusammengefasst
    • Lufthansa beendet Bremen–Frankfurt Linienflug ab Juli
    • Streichung wegen gestiegener Kosten und Nachfrage
    • Flughafen und Stadt prüfen Auswirkungen der Streichung
    Lufthansa streicht Verbindung zwischen Bremen und Frankfurt
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    BREMEN (dpa-AFX) - Die Lufthansa hat angekündigt, die Flugverbindung zwischen Bremen und Frankfurt am Main zum 1. Juli einzustellen. Die Entscheidung sei Teil einer Anpassung des Streckennetzes an "Nachfrage, Wirtschaftlichkeit und operative Rahmenbedingungen", teilte eine Sprecherin der Lufthansa auf Anfrage mit. Die Lufthansa Group bleibe trotzdem ein "zentraler Anbieter" am Standort Bremen.

    Der Flughafen bewertete die Entscheidung als "sehr bedauerlich". Die Strecke sei eine wichtige Anbindung an das Drehkreuz Frankfurt. Bislang gibt es einem Sprecher zufolge bis zu fünf Flüge täglich von Bremen nach Frankfurt.

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    Nach Angaben des Flughafens ist die Verbindung laut Lufthansa nicht mehr wirtschaftlich tragbar. Der Konzern nannte dem Airport zufolge unter anderem die gestiegenen Kosten und die veränderten Rahmenbedingungen als Gründe.

    Die Hansestadt Bremen und der Flughafen stünden nun im engen Austausch mit der Fluggesellschaft, hieß es. Bei den Gesprächen gehe es dem Bremer Flughafen zufolge insbesondere um die Gründe der Entscheidung und deren Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der Anbindung Bremens./boo/DP/mis

    Deutsche Lufthansa

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 8,20 auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +9,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,83 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -14,63 %/+9,76 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurswirkung hoher Treibstoffpreise und möglicher Entspannung durch US‑Iran‑Verhandlungen, das starke Q1‑operative Ergebnis bei beibehaltetem Ausblick, das bestätigte Scope‑Rating (BBB‑), Aktionärsbewegungen (Causeway >3%), Pilotenstreit als Risikofaktor sowie saisonale/Cargo‑Katalysatoren, Kursziele und hohe Volatilität.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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