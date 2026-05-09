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    Feuerpause in der Ukraine wird zur Truppenrotation genutzt

    Für Sie zusammengefasst
    • Beide Seiten nutzen Feuerpause für Verstärkungen
    • Waffen und Munition werden an die Front gebracht
    • Front vorerst ruhig während Siegesparade in Moskau
    Feuerpause in der Ukraine wird zur Truppenrotation genutzt
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEW (dpa-AFX) - Sowohl die russischen als auch die ukrainischen Streitkräfte nutzen nach Angaben aus Kiew die aktuelle Feuerpause zum Heranführen von Verstärkungen sowie zur Rotation ihrer Truppen. Daneben würden auch neue Waffen und Munition an die Frontlinien herangebracht, sagte der ukrainische Armee-Pressesprecher Viktor Trehubow im Fernsehen. "Sie (die Russen) nehmen heute tatsächlich eine Pause und nutzen diese zum Heranfahren von Verstärkungen, zur Rotation sowie zur Wiederherstellung ihrer Offensivmöglichkeiten." Ähnliches geschehe auch auf ukrainischer Seite.

    Die Lage an den Fronten sei vorerst ruhig. "Im Moment ist alles normal", sagte Trehubow. Zwar gebe es noch einzelne Kämpfe, doch seien diese deutlich weniger intensiv. Es sei "eine Art Ruhetag" eingetreten. Vermutlich wollten die russischen Militärs während der Siegesparade zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Moskau keine Zwischenfälle provozieren./cha/DP/mis





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