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    DeFi Technologies kündigt Partnerschaft mit dem Digital Monetary Institute von OMFIF an und bestätigt Teilnahme am Digital Money Summit 2026 in London

    DeFi Technologies kündigt Partnerschaft mit dem Digital Monetary Institute von OMFIF an und bestätigt Teilnahme am Digital Money Summit 2026 in London
    Foto: adobe.stock.com

    Die Partnerschaft etabliert den DVIO-Index als wiederkehrende institutionelle Datenreferenz im globalen Netzwerk von OMFIF, während Andrew Forson mit Aufsichtsbehörden und politischen Entscheidungsträgern über Verwahrung, Staking und Verbraucherschutz bei digitalen Vermögenswerten diskutieren wird.

    • DeFi Technologies geht eine Partnerschaft mit dem Digital Monetary Institute von OMFIF ein und integriert den DVIO-Index als wiederkehrende Datenreferenz in dessen globales Netzwerk aus Zentralbanken, Aufsichtsbehörden und institutionellen Anlegern

    • Die Partnerschaft erweitert die institutionelle Reichweite und Sichtbarkeit von Valours regulierter ETP-Plattform für digitale Vermögenswerte und positioniert DVIO als vorausschauendes Signal für Kapitalflüsse über digitale Vermögenswerte hinweg

    • Andrew Forson wird DeFi Technologies beim Digital Money Summit 2026 in London vertreten und dort mit globalen politischen Entscheidungsträgern über Verwahrung, Staking und Verbraucherschutz bei digitalen Vermögenswerten diskutieren

    TORONTO, 9. Mai 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (NASDAQ: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (B3: DEFT31), ein Finanztechnologieunternehmen, das traditionelle Kapitalmärkte mit dezentraler Finanzwirtschaft verbindet, gab heute eine Partnerschaft mit dem Digital Monetary Institute (DMI) von OMFIF bekannt und bestätigte seine Teilnahme am OMFIF Digital Money Summit 2026, der vom 19. bis 20. Mai 2026 in London stattfindet.

    DEFI Logo

    Die Partnerschaft formalisiert eine bestehende Zusammenarbeit zwischen DeFi Technologies und OMFIF, deren Grundlage die Aufnahme des DEFT Valour Investment Opportunity Index (DVIO) als wiederkehrende Datenreferenz im institutionellen Netzwerk von OMFIF bildet. Die Partnerschaft umfasst außerdem das Sponsoring des Digital Money Summit 2026 sowie eine kontinuierliche Marketingpräsenz in den OMFIF-DMI-Kanälen und schafft damit eine langfristige institutionelle Plattform für die Valour-ETP-Produktpalette.

    Im Rahmen dieser Kooperation etabliert DeFi Technologies den DVIO-Index als wiederkehrendes Datensignal in einem globalen Netzwerk aus Zentralbanken, Aufsichtsbehörden, Vermögensverwaltern und Finanzinstituten. Damit wird Valours Produktplattform direkt in den institutionellen Dialogen positioniert, welche die Zukunft der Märkte für digitale Vermögenswerte prägen.

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