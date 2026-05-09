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    Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland

    Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland
    Foto: Rawf8 - stock.adobe.com

    BERLIN, 9. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Travelzoo (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte, veröffentlicht vier von vielen neuen Club-Angeboten für Club-Mitglieder in Deutschland.

    Travelzoo logo

    Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte:

    JEDES DER FOLGENDEN ANGEBOTE ENTHÄLT EINEN 40-€-TANKGUTSCHEIN VON ARAL.

    • 249 € P.P.—3 TAGE IM GRANDHOTEL AN DER OSTSEE, −55%
      Traditionsreiches Luxushotel in Heiligendamm, dem ersten deutschen Seebad an der Ostsee. Austragungsort eines G8-Gipfels. Club-Mitglieder erhalten ein Upgrade in ein Meerblickzimmer oder in eine Junior-Suite. Gilt auch zur Hochsaison im Sommer.

    • 50 € P.P.—DORINT-HOTEL IM TAUNUS
      Sehr gut für Wanderungen im Taunus und Ausflüge ins 35 Minuten entfernte Frankfurt am Main. Denkmalgeschützter Hotelpark mit über 1000 Bäumen. Frühstück und Parkplatz sind inklusive. Wir sparen 77 Prozent.

    • AB 229 € P.P.—4 TAGE AM GARDASEE   
      4-Sterne-Hotel in restaurierter Villa aus dem 18. Jahrhundert. Ruhige Lage mit Blick auf die Weinberge und den See. Inklusive: ein italienischer Aperitivo mit Getränken und Snacks, eine Weinprobe und Halbpension.

    • 89 € P.P.—POTSDAM ENTDECKEN MIT TOPLAGE NAHE SCHLOSS SANSSOUCI
      3 Tage mit Parken und Frühstück. Alle wichtigen Sehenswürdigkeiten in weniger als 30 Minuten erreichbar: das Holländische Viertel, das Museum Barberini und Schloss Sanssouci.

    Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar.

    Sind Sie ein Reisebegeisterter? Werden Sie Club-Mitglied: https://travelzoo.com

    Wer sind wir?

    Wir, Travelzoo, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club-Mitglieder erhalten Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit verhandelt und sorgfältig geprüft werden. In Zusammenarbeit mit tausenden Reiseanbietern – mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen – erhalten wir Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten.

    Travelzoo
    Unter den Linden 40
    10117 Berlin

    Pressekontakt:

    Natalia Cwierz
    +49 30 311 975 20
    ncwierz@travelzoo.com 

    Logo  - https://mma.prnewswire.com/media/439508/Travelzoo_TZOO_Logo_v3.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/club-angebote-fur-reisebegeisterte-in-deutschland-302767540.html





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    PR Newswire (dt.)
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