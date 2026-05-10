Goldboom 2026: Nachfrage explodiert — Barren- und Zentralbankkäufe steigen

Der World Gold Council sieht die Entwicklung vor dem Hintergrund anhaltender geopolitischer Risiken, die bereits eine Risikoprämie im Goldpreis verankert haben und diese nach Einschätzung des Rates weiter erhöhen könnten. Nachfrageimpulse sollen sowohl von Privatanlegern als auch institutionellen Investoren kommen. Für 2026 erwartet der Rat eine weiterhin positive, wenn auch gegenüber 2025 abgeschwächte Nachfrage nach Gold-ETFs und OTC-Instrumenten; Barren- und Münzkäufe dürften dagegen stärker in den Vordergrund rücken. Treiber sind demnach hohe Preise, die Knappheit geeigneter Anlagealternativen in einzelnen Märkten, Inflationsängste und erhöhte Unsicherheit. Die Käufe der Zentralbanken dürften auf einem robusten Niveau nahe dem von 2025 verbleiben, wobei weitere Angebotsschocks eine periodische Reaktivierung von Reserven nicht ausschließen.

Der World Gold Council meldet einen kräftigen Anstieg der weltweiten Goldnachfrage im ersten Quartal 2026. Gemessen am Dollarwert kletterte die Nachfrage um 74 Prozent auf 193 Milliarden US-Dollar. Besonders die Anlageklasse Barren und Münzen legte stark zu: Mit 474 Tonnen wurde ein Zuwachs von 42 Prozent verzeichnet – der zweitgrößte Quartalsanstieg in der Geschichte. Zentralbanken erhöhten ihre Käufe auf 244 Tonnen, während technischer Goldbedarf moderat um ein Prozent auf 82 Tonnen stieg. Dagegen ging die Schmucknachfrage zurück, was auf eine Verschiebung der Nachfrage hin zu Investitionen und weg von Fertigungsanwendungen hindeutet.

Parallel berichtete die GBC AG von der 41. Münchner Kapitalmarkt-Konferenz (MKK) am 22./23. April 2026, die als Treffpunkt der deutschsprachigen Kapitalmarktszene erneut wuchs: Über 50 Unternehmen präsentierten sich rund 500 Investoren, Analysten und Journalisten. Im Zentrum standen makroökonomische Unsicherheiten – allen voran der Konflikt rund um den Iran und die Lage in der Straße von Hormus mit möglichen Auswirkungen auf Energiepreise und Inflation. Die Veranstaltung zog verstärkt größere MidCaps und internationale Teilnehmer an; zudem gewannen rohstoffnahe und energiebezogene Themen an Bedeutung. Analysten hoben skalierbare Geschäftsmodelle und Turnaround-Chancen hervor und nannten exemplarisch AdTech-, Nachhaltigkeits- und Gesundheitswerte sowie Plattform- und Tokenisierungsprojekte.

MKK bleibt ein zentraler Treffpunkt; abschließend kündigten GBC und Apaton das 19. International Investment Forum für den 20. Mai 2026 in digitaler Form an – ein kostenfreies Onlineformat mit Live-Q&A, das unter anderem K+S, Renk und Finexity präsentieren wird.

Für Investoren bedeutet die Kombination aus gestiegener Zentralbanknachfrage und verstärkter privater Nachfrage eine fundamentale Stütze für den Goldpreis, gleichzeitig könnten anhaltende Zins- und Liquiditätsentwicklungen kurzfristig zu Volatilität führen. Börsennotierte Rohstoff- und MidCap-Titel profitierten von der höheren Sichtbarkeit auf der MKK; Anleger sollten jedoch Liquiditäts-, Währungs- und geopolitische Risiken in ihre Asset-Allokation einbeziehen. Insgesamt dominiert Unsicherheit die Investmentagenda und treibt Goldkäufe weiterhin deutlich an.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 4.723USD auf L&S Exchange (08. Mai 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.