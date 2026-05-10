Goldman Sachs bestätigt Kauf – Nvidia: Blackwell über $1 Bio in Sicht

Goldman Sachs hat vor Nvidias Quartalszahlen am 20. Mai seine Kaufempfehlung für den Chiphersteller bekräftigt und zugleich seine Gewinnschätzungen deutlich nach oben korrigiert. Das Kursziel bleibt bei 250 US‑Dollar, rund 20 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Investmentbank hob Umsatz‑ und Gewinnprognosen im Schnitt um etwa zwölf Prozent an. Im Mittelpunkt der Analyse steht Nvidias Rechenzentrumsgeschäft: Auf der Entwicklerkonferenz GTC hatte Nvidia eine kumulierte Umsatzperspektive von einer Billion Dollar für die Plattformen Blackwell, Blackwell Ultra und Rubin (2025–2027) in Aussicht gestellt. Goldman Sachs geht davon aus, dass diese Marke deutlich übertroffen wird und dass die Quartalszahlen erste Hinweise darauf liefern sollten. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 prognostizieren die Analysten einen Gesamtumsatz von rund 80 Milliarden Dollar, etwa zwei Milliarden über dem Konsens. Die bereinigten Gewinne je Aktie für das erste und zweite Quartal liegen in Goldmans Schätzungen jeweils sieben beziehungsweise acht Prozent über dem Marktdurchschnitt. Zudem weist die Bank auf eine wachsende Nachfrage nach Prozessorleistung für sogenannte KI‑Agenten hin — autonome Systeme, die Aufgaben koordinieren. Nvidia plant, ab der zweiten Jahreshälfte 2026 spezielle CPU‑Serverracks für solche Anwendungen auszuliefern; Goldman Sachs sieht darin ein mittel‑ bis langfristig bedeutsames Zusatzgeschäft, das im aktuellen Bewertungsrahmen noch kaum eingepreist sei.

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