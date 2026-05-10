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    Goldman Sachs bestätigt Kauf – Nvidia: Blackwell über $1 Bio in Sicht

    Goldman Sachs bestätigt Kauf – Nvidia: Blackwell über $1 Bio in Sicht
    Foto: NVIDIA Corporation

    Goldman Sachs hat vor Nvidias Quartalszahlen am 20. Mai seine Kaufempfehlung für den Chiphersteller bekräftigt und zugleich seine Gewinnschätzungen deutlich nach oben korrigiert. Das Kursziel bleibt bei 250 US‑Dollar, rund 20 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Investmentbank hob Umsatz‑ und Gewinnprognosen im Schnitt um etwa zwölf Prozent an. Im Mittelpunkt der Analyse steht Nvidias Rechenzentrumsgeschäft: Auf der Entwicklerkonferenz GTC hatte Nvidia eine kumulierte Umsatzperspektive von einer Billion Dollar für die Plattformen Blackwell, Blackwell Ultra und Rubin (2025–2027) in Aussicht gestellt. Goldman Sachs geht davon aus, dass diese Marke deutlich übertroffen wird und dass die Quartalszahlen erste Hinweise darauf liefern sollten.

    Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 prognostizieren die Analysten einen Gesamtumsatz von rund 80 Milliarden Dollar, etwa zwei Milliarden über dem Konsens. Die bereinigten Gewinne je Aktie für das erste und zweite Quartal liegen in Goldmans Schätzungen jeweils sieben beziehungsweise acht Prozent über dem Marktdurchschnitt. Zudem weist die Bank auf eine wachsende Nachfrage nach Prozessorleistung für sogenannte KI‑Agenten hin — autonome Systeme, die Aufgaben koordinieren. Nvidia plant, ab der zweiten Jahreshälfte 2026 spezielle CPU‑Serverracks für solche Anwendungen auszuliefern; Goldman Sachs sieht darin ein mittel‑ bis langfristig bedeutsames Zusatzgeschäft, das im aktuellen Bewertungsrahmen noch kaum eingepreist sei.

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    Die Analysten mahnen jedoch zur Zurückhaltung: Die Latte für eine positive Kursreaktion sei hoch, da bereits starke Lieferkettensignale von Zulieferern wie TSMC und SK Hynix sowie erhöhte Investitionsbudgets amerikanischer Hyperscaler in den Kursen reflektiert seien. James Schneider von Goldman hebt in seiner Studie hervor, dass seine Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 je nach Betrachtung bis zu 34 Prozent über dem Konsens liegen. Kurzfristig könnten Marktmechanik und Positionierung stärker wirken als die Fundamentaldaten — ein Punkt, den auch Chartkommentare belegen: Ein Rücksetzer unter 200 Dollar wurde sofort gekauft, die 200‑Dollar‑Marke gilt nun als entscheidende Zone für ein mögliches Reversal.

    Analysten betonen zudem, dass die Aktie trotz des positiven Momentum mit einem nennenswerten Abschlag gegenüber ihrem historischen Bewertungsniveau handelt, was Spielraum für Auf- wie Abwärtsbewegungen lässt. Zu den kurzfristigen Risiken zählen eine enttäuschende Umsatzverteilung zwischen Gaming und Rechenzentren, Margenrisiken durch höhere F&E‑ und Produktionskosten sowie Wettbewerbsdruck von anderen Halbleiterherstellern. Anleger sollten deshalb nicht nur auf das Quartals‑Beat, sondern vor allem auf die konkrete Absatzerwartung für Blackwell‑Plattformen, Timing der CPU‑Serverauslieferungen und indikative Auftragseingänge der Hyperscaler achten. Das Ergebnis kann die Marktstruktur nachhaltig beeinflussen.



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    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 215,2USD auf Nasdaq (09. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



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