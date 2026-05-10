🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVonovia AktievorwärtsNachrichten zu Vonovia
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vonovia: Starkes Q1, aber hohe Refinanzierungsrisiken belasten Aktie

    Vonovia: Starkes Q1, aber hohe Refinanzierungsrisiken belasten Aktie
    Foto: 1187094003

    Vonovia hat sich im ersten Quartal als operativ robust gezeigt, steht aber vor finanzpolitischen Herausforderungen. Der Vorstand meldete ein bereinigtes EBITDA von 711,6 Millionen Euro, ein Plus von 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Treiber waren höhere Mieteinnahmen und das Geschäft mit immobilienbezogenen Dienstleistungen wie Instandhaltung und Energievertrieb. Unter dem Strich sank der den Aktionären zurechenbare bereinigte Gewinn um 7,2 Prozent auf 365,6 Millionen Euro – vor allem wegen gestiegener Finanzierungskosten.

    Das Portfolio umfasst Ende März knapp 531.000 Wohneinheiten, davon rund 471.000 in Deutschland, 40.000 in Schweden und 20.000 in Österreich. Die Nachfrage in Ballungsräumen bleibt hoch: Die durchschnittliche Monatsmiete in Deutschland stieg binnen Jahresfrist um 3,8 Prozent auf 8,26 Euro je Quadratmeter, konzernweit auf 8,46. Die Leerstandsquote in Deutschland lag Ende März bei nur 1,9 Prozent; in Berlin waren sogar nur 0,8 Prozent der Wohnungen unvermietet. Regionale Unterschiede bleiben: München verzeichnete mit 10,57 Euro die höchsten Durchschnittsmieten, Bremen mit 7,27 Euro die niedrigsten, Hannover die höchste Leerstandsquote (3,3 Prozent).

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Vonovia SE!
    Long
    20,90€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 13,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    23,68€
    Basispreis
    0,17
    Ask
    × 13,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Vorstandschef Luka Mucic betonte, Vonovia profitiere als Marktführer vom Megatrend Urbanisierung und setze verstärkt auf konventionelle und serielle Bauweisen, um Neubauprojekte zügig umzusetzen – sowohl für den eigenen Bestand als auch für Dritte. Finanzchef Philip Grosse warnte zugleich vor einem schwierigen externen Umfeld: Der Krieg im Nahen Osten erhöhe die Volatilität an den Finanzmärkten, und die Refinanzierungskosten im 10‑Jahres-Bereich lägen aktuell bei knapp 4,5 Prozent.

    Ein zentrales Risiko bleibt der Refinanzierungsbedarf: In diesem Jahr sind noch rund 1,6 Milliarden Euro fällig, in den beiden folgenden Jahren jeweils fast fünf Milliarden Euro. Sollte das Zinsniveau deutlich anziehen, müsste Vonovia die Geschwindigkeit und Strategie der Schuldenrestrukturierung überdenken. Die DZ Bank bestätigte vor diesem Hintergrund ihre Kaufempfehlung und einen fairen Wert von 33 Euro, obwohl die Aktie kurzfristig unter Druck geriet.

    Fazit: Operativ zeigt sich Vonovia widerstandsfähig und nutzt ergänzende Dienstleistungsumsätze. Die Unternehmensplanung bleibt jedoch stark von Finanzierungskosten und Kapitalmarktbedingungen abhängig; der Erfolg des laufenden Geschäftsjahres wird wesentlich von der weiteren Zinsentwicklung und dem Management der Refinanzierungswelle abhängen. Analysten sehen deshalb ein klassisches Balanceakt: Vonovia kann kurzfristig von Mietwachstum und flankierenden Dienstleistungsumsätzen profitieren, muss aber parallel die Zins- und Laufzeitstruktur ihrer Verbindlichkeiten aktiv gestalten. Mögliches Instrumentarium reicht von gezielten Anleiheplatzierungen über hybride Finanzierungen bis zu Portfolio-Optimierungen und beschleunigtem Schuldenabbau. Die nächsten Refinanzierungsrunden werden zeigen, ob der Konzern die positive operative Dynamik nachhaltig in Wertentwicklung für Aktionäre und eine stabilere Kapitalstruktur überführen kann. Die nächsten Monate werden deshalb zum Prüfstein für Management und Investoren entscheidend.



    Vonovia

    -1,46 %
    -3,91 %
    -4,04 %
    -9,47 %
    -25,75 %
    +20,30 %
    -51,69 %
    -10,05 %
    +32,48 %
    ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J
    Vonovia direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 22,27EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Vonovia: Starkes Q1, aber hohe Refinanzierungsrisiken belasten Aktie Vonovia hat sich im ersten Quartal als operativ robust gezeigt, steht aber vor finanzpolitischen Herausforderungen. Der Vorstand meldete ein bereinigtes EBITDA von 711,6 Millionen Euro, ein Plus von 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Treiber waren …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     