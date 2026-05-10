SUSS MicroTec: Aktie verdoppelt, Rekordaufträge trotz Umsatzrückgang

Der Halbleiterausrüster SUSS MicroTec hat das erste Quartal 2025 mit deutlichen Umsatz- und Gewinneinbußen abgeschlossen, die Anleger reagieren dennoch positiv: Die Aktie stieg am Donnerstagmorgen um mehr als acht Prozent und hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Zwischen Januar und März schrumpften die Erlöse im Jahresvergleich um rund 31 Prozent auf 86,5 Millionen Euro, das operative Ergebnis (Ebit) fiel fast 84 Prozent auf 3,7 Millionen Euro und die Ebit-Marge sank von 18 auf 4,3 Prozent. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 2,5 Millionen Euro, nach 16,6 Millionen Euro im Vorjahr; Konsensschätzungen lagen im Mittel bei etwa 96 Millionen Euro Umsatz und knapp sechs Prozent Ebit-Marge. Positiv stach der Auftragseingang hervor: Mit 149,3 Millionen Euro erreichte er ein Rekordniveau für ein Quartal, rund 70 Prozent über dem Vorjahreswert, der Auftragsbestand belief sich Ende März auf 330 Millionen Euro. Treiber waren insbesondere Bestellungen aus China im Bereich Photomask Solutions sowie UV-Scanner-Aufträge von TSMC und Temporärbonder-Aufträge von Micron und Samsung im Segment Advanced Backend Solutions. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 36,1 Prozent und übertraf damit die Konsenserwartung von 33,7 Prozent; höhere operative Kosten etwa für Energie und Fracht haben sich bislang kaum ausgewirkt, das Management warnt jedoch vor Risiken durch eine mögliche Eskalation im Persischen Golf. Vorstandschef Burkhardt Frick bezeichnete das laufende Jahr als Übergangsjahr, bestätigte aber die Jahresprognose: SUSS erwartet einen Umsatz zwischen 425 und 485 Millionen Euro und eine Ebit-Marge von acht bis zehn Prozent. Das Unternehmen plant zudem mindestens vier Produkteinführungen, darunter ein neues Wafer-Reinigungssystem, und baut Produktionskapazitäten aus, um der Nachfrage gerecht zu werden. Die Quartalszahlen führten zu Neubewertungen seitens Analysten: Deutsche Bank Research und Warburg Research hoben zwar ihre Kursziele deutlich an (auf 94 beziehungsweise 93 Euro), stufen die Aktie nach der starken Rallye jedoch von "Buy" auf "Hold" herab mit dem Hinweis, dass das Wachstum bereits eingepreist sei und das Auftragswachstum im zweiten Quartal seinen Höhepunkt erreichen könnte. Anleger sehen damit sowohl kurzfristige Impulse als auch weiterhin eingepreistes Risiko. Marktbeobachter betonen, dass das Unternehmen trotz des Auftragsrekords strukturellen Herausforderungen gegenübersteht: Zyklische Schwankungen in der Halbleiterindustrie, verlängerte Kundenlagerzyklen und mögliche Lieferkettenengpässe könnten die Umsatzentwicklung in den kommenden Quartalen dämpfen. Sollte SUSS die angekündigten Produkte erfolgreich einführen und die Kapazitätserweiterungen planmäßig wirken, wären deutlich höhere Margen und ein nachhaltiger Umsatzanstieg möglich. Investoren bleiben jedoch vorsichtig und verlangen klare Belege für die Umsetzung. Kurzfristig könnten Kursschwankungen daher anhalten. Analysten werden weitere Umsatz- und Margenbelege für neue Einschätzungen abwarten.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 87,80EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.