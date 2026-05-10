McDonald’s starkes Quartal: Umsatz +9%, Systemumsatz über 34 Mrd

Besonders auffällig war die Dynamik im Systemgeschäft: Die systemweiten Umsätze nahmen um elf Prozent zu (währungsbereinigt plus sechs Prozent) und lagen im Quartal erstmals über 34 Milliarden US-Dollar. Das Loyalty-Programm zeigt laut Unternehmen anhaltende Wirkung: Über die vergangenen zwölf Monate generierte McDonald’s mehr als 38 Milliarden US-Dollar an Systemumsätzen in 70 Märkten; allein im Quartal entfielen mehr als neun Milliarden US-Dollar auf loyale Kunden. Auf Flächenbereinigter Basis verzeichneten außerdem Märkte wie Großbritannien, Deutschland, Australien und Japan Zuwächse.

McDonald’s hat im ersten Quartal 2026 entgegen einem herausfordernden Umfeld Umsatz, Ergebnis und systemweite Verkäufe deutlich gesteigert. Der Konzern meldete einen Gesamtumsatz von 6,517 Milliarden US-Dollar – ein Plus von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr – und ein operatives Ergebnis, das um zwölf Prozent auf 2,953 Milliarden US-Dollar kletterte. Wechselkursbereinigt lag das Umsatzwachstum bei rund vier Prozent; die vergleichbaren weltweiten Umsätze erhöhten sich um 3,8 Prozent. In den USA sowie in den internationalen Kernmärkten stiegen die vergleichbaren Umsätze jeweils um 3,9 Prozent, in den Entwicklungs- und Franchise-Märkten um 3,4 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Nettogewinn stieg um sechs Prozent auf 1,983 Milliarden US-Dollar. Der verwässerte Gewinn je Aktie erhöhte sich auf 2,78 US-Dollar (+7%). Bereinigt um Restrukturierungskosten im Zuge eines Modernisierungsprogramms hätte der bereinigte Gewinn je Aktie bei 2,83 US-Dollar gelegen. Trotz höherer Zinsaufwendungen und gestiegener operativer Kosten verbesserte McDonald’s die Profitabilität durch stärkere Franchise-Erlöse, solide Verkäufe in eigenen Restaurants und operative Effizienz.

CEO Chris Kempczinski wertete die Zahlen als Bestätigung der Strategie aus einheitlichem Marken- und Produktansatz: Preis-Leistungs-Führung, intensives Marketing und Innovationskraft im Menü würden McDonald’s unterscheiden. Der Konzern setzt weiter auf günstigere Komplett-Menüs für preissensible Kunden, kombiniert mit höherpreisigen Produktangeboten wie dem „Big Arch“.

Die Aktie reagierte zunächst positiv und stieg im vorbörslichen Handel um knapp vier Prozent auf 295,32 US-Dollar (Stand 13:18 Uhr MESZ), gab aber einen Teil der Gewinne nach der Telefonkonferenz wieder ab. Management und Analysten mahnen zur Vorsicht: Für das zweite Quartal wird eine spürbare Verlangsamung erwartet, belastende Faktoren seien eine leicht schlechtere Konsumentenstimmung, wetterbedingte Effekte und geopolitische Risiken, etwa der Konflikt im Iran. Insgesamt bleibt McDonald’s für Anleger ein defensiver Wert mit stabilen Cashflows, getragen von einem wachsenden Loyalty- und Franchisegeschäft.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,80 % und einem Kurs von 275,8USD auf NYSE (09. Mai 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.