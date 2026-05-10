Deutz dreht: Gewinn stark verbessert, Aufträge +40% – Aktie im Höhenflug

Konzernchef Sebastian Schulte hob bei der Vorlage der Zahlen das „gute Momentum“ hervor und betonte die Stärke des Kerngeschäfts: Im Motorenbereich lagen die Bestellungen mehr als ein Viertel über dem Vorjahr, und die positive Tendenz habe sich im April fortgesetzt. Schulte schloss nicht aus, die Bandbreite der Jahresprognose zu verkleinern, sollte die Dynamik anhalten. Für 2026 bestätigt das Management die Ziele: Umsatz zwischen 2,3 und 2,5 Milliarden Euro sowie eine bereinigte operative Marge von 6,5 bis 8,0 Prozent.

Der Kölner Motorenhersteller Deutz hat sein erstes Quartal 2026 mit deutlich verbesserter Profitabilität und kräftigem Auftragseingang abgeschlossen und liefert damit ein überzeugendes Zwischenzeugnis für den laufenden Umbau des Konzerns. Zwischen Januar und März stieg der Auftragseingang um mehr als 40 Prozent auf 771 Millionen Euro; der Umsatz kletterte um rund acht Prozent auf 530 Millionen Euro. Besonders markant war die Ergebnisverbesserung: Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes EBIT) nahm um fast 46 Prozent auf 37,3 Millionen Euro zu, die entsprechende Marge erhöhte sich auf sieben Prozent. Unter dem Strich drehte Deutz von einem Vorjahresverlust von zehn Millionen Euro auf einen Gewinn von 21,8 Millionen Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Analystische Einordnung und Risiken relativieren die Jubelstimmung allerdings. Die DZ Bank weist darauf hin, dass ein erheblicher Teil des Auftragsschubs auf die Erstkonsolidierung der Anfang Februar übernommenen Frerk Aggregatebau GmbH zurückgeht; bereinigt wäre das organische Wachstum eher bei etwa 15 Prozent gelegen. Zudem lag der Umsatz leicht unter Analystenerwartungen, das bereinigte Ergebnis traf hingegen den Konsens punktgenau.

Deutz profitiert gleichzeitig von Effizienzmaßnahmen: Das Sparprogramm übertrifft das ursprünglich gesteckte Einsparziel von 50 Millionen Euro um rund zehn Prozent. Strategisch setzt der Konzern verstärkt auf Wachstum außerhalb des traditionellen Motorengeschäfts – etwa in den Bereichen Energie, Verteidigung und Service. Zuletzt hatte Deutz die Sobek Group übernommen und so das Defense-Engagement ausgebaut. Kritiker sehen hierbei allerdings strukturelle Risiken: Experten weisen auf fehlende Defence-spezifische Kompetenzen, lange Beschaffungszyklen und strenge Zulassungsanforderungen hin, weshalb die ambitionierten Mittelfristziele im Verteidigungssegment fraglich erscheinen.

An der Börse honorierten Anleger die Zahlen: Die Deutz-Aktie stieg intraday zeitweise um fast neun Prozent und markierte ein Jahreshoch seit März. Seit einem Zwischentief Ende April legte der Kurs rund 16 Prozent zu, seit Jahresbeginn etwa ein Drittel. Insgesamt untermauern die Q1-Zahlen den Transformationskurs, bleiben aber von Einmaleffekten und strategischen Unsicherheiten begleitet.

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 10,88EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.