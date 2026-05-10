Evonik überrascht – EBITDA übertrifft Erwartungen, Aktie leicht im Plus

Der Spezialchemiekonzern meldete ein bereinigtes EBITDA von 475 Mio. Euro nach 560 Mio. im Vorjahr. Analysten hatten im Schnitt lediglich 448 Mio. erwartet. Der Konzernumsatz fiel um neun Prozent auf 3,43 Mrd. Euro; das Absatzvolumen ging nur moderat um zwei Prozent zurück. Damit zeigt sich: Preis- und Währungseffekte schlugen stärker zu Buche als die Absatzentwicklung. Auf Sicht der Aktionäre sank der Nettogewinn deutlich auf 125 Mio. Euro.

Evonik hat das erste Quartal 2026 mit gemischten, aber insgesamt überraschend robusten Zahlen abgeschlossen: Umsatz und Gewinn gingen zurück, das operative Ergebnis übertraf jedoch die Markterwartungen – ein Signal, das Anleger jetzt genauer beobachten sollten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Vorstandschef Christian Kullmann bestätigte die Jahresprognose und warnte zugleich vor geopolitischen und protektionistischen Risiken: „Wirtschaftswachstum basiert auf dem freien Warenverkehr. Dieser wurde bereits durch Protektionismus stark eingeschränkt. Nun blockiert ein Krieg im Nahen Osten ganze Seewege.“ Tatsächlich haben Lieferengpässe und höhere Rohstoffpreise infolge der angespannten Lage rund um die Straße von Hormus Rohöl- und Gaspreise ansteigen lassen – kurzfristig ein konjunktureller Schub für europäische Chemiekonzerne außerhalb Asiens, da Verkaufspreise erhöht werden konnten.

Für das laufende zweite Quartal erwartet Evonik ein bereinigtes EBITDA von mindestens 550 Mio. Euro (Vorjahr: 509 Mio.), gestützt vor allem durch besser als erwartete Preise für Methionin, ein wichtiges Futtermittelprotein. Das Unternehmen berichtet von Nachfragebelebungen seit März in Bereichen wie Hochleistungskunststoffen, Schmierstoffadditiven und Crosslinkern – teils getrieben von Vorratskäufen.

Trotz der positiven Impulse bleibt die Branche in der Krise: Der VCI prognostiziert für 2024 eine stagnierende Produktion. Evonik hat reagiert mit einem Sparprogramm und plant in diesem Jahr etwa 1.000 Stellenstreichungen; die Mitarbeiterzahl sank auf rund 30.600.

Marktreaktion und Analystenstimmen fallen verhalten positiv aus. Die Aktie stieg leicht (um rund 0,9% auf etwa 17,20 Euro), nachdem sie zuvor von einem Jahreshoch gefallen war. Analysten heben die solide Quartalsdynamik hervor, loben die vorsichtige Guidance des Managements und weisen zugleich auf Risiken hin: höhere Inflation, steigende Energie- und Rohstoffkosten sowie die Möglichkeit, dass das zweite Quartal das stärkste des Jahres bleibt.

Fazit: Evonik zeigt Widerstandskraft und operative Disziplin, profitiert kurzfristig von geopolitischen Effekten – zugleich mahnt das Management zur Vorsicht. Anleger sollten die Nachhaltigkeit der Erholung, Margenentwicklung und die Auswirkungen höherer Inputkosten genau verfolgen.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 17,33EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.