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    Sony überrascht mit kühner Gewinnprognose – doch PlayStation schwächelt

    Sony überrascht mit kühner Gewinnprognose – doch PlayStation schwächelt
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    Sony hat Investoren mit einer optimistischen Ergebnisprognose überrascht – gleichzeitig offenbaren die Quartalszahlen deutliche strukturelle Schwächen. Der Konzern rechnet für das neue Geschäftsjahr mit einem zweistelligen Anstieg des Nettogewinns um 12,5 Prozent auf 1,160 Billionen Yen (7,39 Mrd. USD) bei einem leichten Umsatzrückgang um 1,4 Prozent auf 12,300 Billionen Yen (78,4 Mrd. USD). Zugleich kündigte Sony einen Aktienrückkauf von bis zu 500 Milliarden Yen (3,19 Mrd. USD) an, um die zuletzt unter Druck stehende Aktie zu stützen.

    Hinter der mutigen Prognose steht die Hoffnung auf eine Erholung des Spielegeschäfts: Sony erwartet, dass der operative Gewinn der Spielesparte dank höherer Verkäufe intern entwickelter Titel um 30 Prozent auf 600 Milliarden Yen (3,86 Mrd. USD) steigt. Demgegenüber steht die Realität des Auftaktquartals: Der Nettogewinn brach im Jahresvergleich um 63 Prozent auf 83,12 Milliarden Yen (530 Mio. USD) ein und verfehlte Analystenschätzungen deutlich. Der operative Gewinn im Spielebereich sank um 42 Prozent auf 54,10 Milliarden Yen (345 Mio. USD); die PlayStation-5-Verkäufe fielen auf 1,5 Millionen Einheiten gegenüber 2,8 Millionen im Vorjahreszeitraum.

    Weitere Belastungen kamen aus Verlusten des Elektrofahrzeug-Joint-Ventures mit Honda sowie rückläufigen Ergebnissen im Film- und Bildsensorgeschäft. Positiv wirkten hingegen solide Geschäfte mit Kameras und bildverarbeitenden Produkten, die im jüngsten Geschäftsjahr dazu beitrugen, dass der operative Gewinn insgesamt zulegte. Für das bis Ende März 2027 laufende Geschäftsjahr peilt Sony sogar einen operativen Gewinnanstieg von elf Prozent auf rund 1,6 Billionen Yen (rund 8,7 Mrd. Euro) an – eine Prognose, die im Rahmen der Markterwartungen liegt.

    Strategisch setzt Sony weiterhin auf Wachstum im Entertainmentbereich: jüngst erhöhte das Unternehmen seine Beteiligung an den Peanuts-Rechten auf 80 Prozent (rund 460 Mio. USD) und gliederte im Oktober sein Finanzgeschäft aus, um sich zu fokussieren. Die Bilanz des letzten Jahres spiegelt jedoch die Kehrseite der Strategie: hohe M&A-Ausgaben und Geschäftsumstrukturierungen bei gleichzeitig volatilen Erträgen aus Kernbereichen.

    Die Ankündigung des Aktienrückkaufs führte zu einem kurzfristigen Kurssprung von bis zu sieben Prozent, doch die Gewinne wurden größtenteils wieder abgegeben. Angesichts eines Börsenwertverlustes von mehr als einem Fünftel in diesem Jahr bleibt fraglich, ob die Prognosen ohne substanzielle Erholung im Spielegeschäft, stabile Sensor- und Filmerlöse sowie ein Ende der EV-Verluste erreichbar sind. Sony steht damit am Scheideweg zwischen ambitioniertem Entertainment-Ausbau und der Notwendigkeit, kurzfristige Ergebnisrisiken zu reduzieren.



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    ISIN:JP3435000009WKN:853687
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    Die Sony Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 17,03EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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