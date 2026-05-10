Nintendo: Switch‑2 bringt Rekordumsatz – doch Gewinnwarnung

Trotz dieses Rückenwinds dämpft Nintendo die Erwartungen für das gerade begonnene Geschäftsjahr. Der Konzern rechnet mit einem Umsatzrückgang auf 2,05 Billionen Yen (minus 11,4 Prozent) und prognostiziert einen Rückgang des Nettogewinns um 26,9 Prozent auf 310 Milliarden Yen. Der operative Gewinn soll hingegen moderat um 2,7 Prozent auf 370 Milliarden Yen zulegen. Ursache sind vor allem gestiegene Komponentenpreise – namentlich für Speicherchips – sowie höhere Zölle in den USA. Nintendo hat bereits eine Belastung von rund 100 Milliarden Yen für diese Effekte einkalkuliert.

Nintendo steht nach dem starken Switch-2-Start vor einer anspruchsvollen Jahresprognose. Für das bis März laufende Geschäftsjahr 2025/26 meldete der Konzern Rekordergebnisse: Der Umsatz stieg dank der neu eingeführten Konsole auf 2,31 Billionen Yen, der operative Gewinn kletterte auf 360,12 Milliarden Yen und der Nettogewinn auf 424,06 Milliarden Yen. Treiber waren 19,86 Millionen verkaufte Switch-2-Geräte sowie 48,71 Millionen Spiele für die neue Plattform; die ältere Switch-Generation fiel mit nur 3,80 Millionen verkauften Einheiten deutlich ab.

Besonders ins Gewicht fällt eine deutliche Preiserhöhung der Switch 2: In Japan wächst der Listenpreis von 49.980 auf 59.980 Yen, in den USA von 449,99 auf 499,99 US-Dollar und in Europa auf 499,99 Euro. Das Unternehmen begründet die Anhebung als Reaktion auf externe Kostenfaktoren und als Maßnahme, Margenausfälle abzufedern. Analysten sehen darin zugleich ein Signal, dass Nintendo die Preissetzungsmacht nutzen will, um die Profitabilität zu stabilisieren, aber auch ein Risiko für die Nachfrage, wenn Konsumenten preissensibel reagieren.

Für das neue Geschäftsjahr erwartet Nintendo 16,5 Millionen verkaufte Switch-2-Konsolen und ein Wachstum der Softwareverkäufe auf 60 Millionen Einheiten. Das deutet auf eine weiterhin aktive Nutzerschaft, jedoch ohne den massiven Launch-Effekt des Vorjahres. Kurzfristig bleibt die Perspektive daher ambivalent: Starkes Produktmomentum trifft erhöhte Kostenbasis und geopolitische Handelsrisiken. Entscheidend wird sein, inwieweit neue Softwarehighlights und Preismaßnahmen die Umsatz- und Margenentwicklung stabilisieren können.

Anleger reagieren sensibel auf die Gewinnwarnung, weil sie die Nachhaltigkeit des Switch-2-Booms infrage stellt. Nintendo hat zwar bewiesen, dass es Hardware-Erfolge lancieren kann, doch die mittelfristige Profitabilität bleibt abhängig von exogenen Faktoren wie Chipmärkten, Wechselkursen und internationalen Handelsschranken. Managementstrategien dürften künftig verstärkt auf Kostenkontrolle, längerfristige Lieferverträge und eine ausgewogenere Preisarchitektur zielen. Zudem wird das Produktportfolio – insbesondere starke First-Party-Titel und Monetarisierungsmechaniken im Softwarebereich – entscheidend sein, um wiederkehrende Umsätze zu sichern. Insgesamt ist der Fall ein Reminder: Ein erfolgreicher Konsolenstart garantiert kurzfristigen Umsatz, schützt aber nicht automatisch vor strukturellen Margendruck. Investoren werden daher künftig genau auf Margenentwicklung und Softwarepipeline achten und dynamisch auf Preisanpassungen reagieren.

Die Nintendo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,33 % und einem Kurs von 36,45EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.