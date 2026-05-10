Krones: Auftragsboom sichert Produktion – Aktie bleibt in Seitwärtsrange
Krones ist mit einem soliden Start ins Geschäftsjahr 2026 gestartet und sendet damit ein positives Signal trotz eines schwierigen makroökonomischen Umfelds. Im ersten Quartal verzeichnete der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen einen Auftragseingang von rund 1,51 Milliarden Euro – ein Plus von etwa fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr und rund vier bis fünf Prozent über den Konsensschätzungen. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 1,1, der Auftragsbestand stieg auf 4,32 Milliarden Euro und nähert sich damit Rekordwerten; dies sichert die Auslastung der Produktionskapazitäten weit ins Jahr hinein.
Beim Umsatz gab es allerdings einen leichten Rückschlag: Die ausgewiesenen Erlöse sanken um 2,2 Prozent auf 1,38 Milliarden Euro. Bereinigt um negative Währungseffekte in Höhe von etwa 50 Millionen Euro läge das Umsatzwachstum jedoch bei etwa 1,4 Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) entsprach mit 148,9 Millionen Euro im Wesentlichen den Erwartungen; die EBITDA-Marge verbesserte sich marginal auf 10,8 Prozent und befindet sich damit im Rahmen der für 2026 angepeilten Spanne. Unter dem Strich blieb das Konzernergebnis leicht hinter dem Vorjahr zurück, das EBT sank infolge höherer Abschreibungen und eines schwächeren Finanzergebnisses.
Operativ ist auffällig, dass Krones bewusst Working Capital aufbaute und Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten reduzierte; daraus resultierte ein um M&A bereinigter Free Cashflow von minus 9,5 Millionen Euro im Quartal – ein geplanter Schritt, der den starken Vorjahreswert von 165,2 Millionen Euro nicht wiederspiegelt. Die Nettoliquidität blieb mit rund 523 Millionen Euro robust. Der ROCE ging auf 17,6 Prozent zurück, nachdem er im Vorjahr bei 20,5 Prozent lag.
Vorstand und Management bestätigen vor diesem Hintergrund die Finanzziele für 2026: bereinigtes Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent, eine EBITDA-Marge von 10,7 bis 11,1 Prozent sowie einen ROCE von 19 bis 20 Prozent. Dabei mahnt das Unternehmen zur Vorsicht angesichts geopolitischer Risiken – namentlich im Nahen Osten – sowie möglicher Handelsbeschränkungen und Lieferkettenprobleme.
Analysten reagieren überwiegend positiv: Jefferies hält an „Buy“ mit einem Kursziel von 165 Euro, Warburg Research sieht das größte Potenzial mit 189 Euro, die DZ Bank nennt 160 Euro. Die Aktie notierte zuletzt leicht im Minus und bewegt sich weiterhin in einer Seitwärtsrange zwischen rund 115 und 140 Euro. Insgesamt wird Krones als strukturell gut positioniert bewertet: hoher Auftragsbestand und robuste Nachfrage stehen kurzfristigen FX-Effekten und Working-Capital-Steuerung gegenüber.
Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 127,4EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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