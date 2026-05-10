Krones: Auftragsboom sichert Produktion – Aktie bleibt in Seitwärtsrange

Krones ist mit einem soliden Start ins Geschäftsjahr 2026 gestartet und sendet damit ein positives Signal trotz eines schwierigen makroökonomischen Umfelds. Im ersten Quartal verzeichnete der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen einen Auftragseingang von rund 1,51 Milliarden Euro – ein Plus von etwa fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr und rund vier bis fünf Prozent über den Konsensschätzungen. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 1,1, der Auftragsbestand stieg auf 4,32 Milliarden Euro und nähert sich damit Rekordwerten; dies sichert die Auslastung der Produktionskapazitäten weit ins Jahr hinein. Beim Umsatz gab es allerdings einen leichten Rückschlag: Die ausgewiesenen Erlöse sanken um 2,2 Prozent auf 1,38 Milliarden Euro. Bereinigt um negative Währungseffekte in Höhe von etwa 50 Millionen Euro läge das Umsatzwachstum jedoch bei etwa 1,4 Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) entsprach mit 148,9 Millionen Euro im Wesentlichen den Erwartungen; die EBITDA-Marge verbesserte sich marginal auf 10,8 Prozent und befindet sich damit im Rahmen der für 2026 angepeilten Spanne. Unter dem Strich blieb das Konzernergebnis leicht hinter dem Vorjahr zurück, das EBT sank infolge höherer Abschreibungen und eines schwächeren Finanzergebnisses.

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