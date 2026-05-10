Rheinmetall im Sinkflug: JPMorgan kürzt Ziel – Aktie stürzt unter 1.300€

Die Marktreaktion fiel heftig aus: Auf Tradegate gaben die Papiere am Freitag um 3,6 Prozent auf rund 1.293 Euro nach, im Xetra-Handel sackten sie bis auf 1.277 Euro ab – das tiefste Niveau seit April 2025. Gegenüber dem Allzeithoch von 2.008 Euro im Oktober haben die Aktien mehr als ein Drittel an Wert eingebüßt. JPMorgans Abkehr vom bisherigen Optimismus eines seiner wichtigsten Analysten sowie Warnungen von Bernstein-Analyst Adrien Rabier, der eine Verlängerung des Bärenszenarios nicht ausschließt, belasteten die Stimmung.

JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall von 2.130 auf 1.500 Euro gesenkt und die Einstufung von „Overweight“ auf „Neutral“ zurückgenommen. Analyst David Perry begründet den Schritt mit wiederholten Gewinnenttäuschungen des Düsseldorfer Rüstungskonzerns: In vier der letzten sechs Monate seien die Markterwartungen verfehlt worden. Perry kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2030 um bis zu fünf Prozent und erwartet vorerst eher sinkende als steigende Schätzungen. Zudem sehe er, dass einige Investoren das Produktportfolio hinterfragen, auch wenn er diese Zweifel nicht teilt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Gleichzeitig bleibt die Branche strukturell attraktiv: Höhere Verteidigungsausgaben in Deutschland und Europa sichern langfristige Auftragsvolumina. Einzelne Häuser bleiben daher bei höheren Kurszielen: Bernstein sieht 2.050 Euro, Jefferies hält an „Buy“ mit 2.220 Euro, Barclays stuft „Overweight“ mit 2.125 Euro ein. Die Bandbreite der Analystenprognosen spiegelt anhaltende Unsicherheit über Timing und Profitabilität der Auftragserfüllung wider.

Operativ sorgt Rheinmetall derzeit für Schlagzeilen mit Plänen zur Produktion von Marschflugkörpern. In Unterlüß will der Konzern noch in diesem Jahr Cruise Missiles für Deep-Strike-Operationen fertigen und ein Joint Venture mit dem niederländischen Hersteller Destinus gründen. Das geplante System Ruta 2 soll bei 250 Kilogramm Nutzlast rund 700 Kilometer Reichweite bieten; AI-gestützte Zielerkennung ist vorgesehen. Die Reichweite bleibt aber deutlich unter US‑Tomahawks.

Ein weiterer Störfaktor sind verschobene Umsätze: Das Q1-Ergebnis wies einen Nettogewinn je Aktie von 2,18 Euro bei weitergeführten Aktivitäten aus – unter den erwarteten 2,70 Euro. Konzernchef Armin Papperger signalisierte Vertrauen, indem er privat Aktien im Wert von über einer Million Euro erwarb. Fazit: Fundament bleibt aussichtsreich, die kurzfristige Kursentwicklung hängt jedoch an Execution, Umsatztiming und Anlegerstimmung.

Marktteilnehmer monieren zudem technische Effekte: Automatisierte Stop‑Loss‑Wellen hätten den Rückgang verstärkt und kurzfristig Panikverkäufe ausgelöst, obwohl sich an den fundamentalen Aussichten wenig geändert habe. Anleger diskutieren nun intensiv, ob Produktionsengpässe oder Verzögerungen bei der Auftragsabarbeitung die Prognosen drücken könnten. Kurzfristig bleibt die Volatilität hoch; mittelfristig hängt eine nachhaltige Erholung von sichtbaren Umsatzzuwächsen und stabilen Margen ab. Institutionelle Anleger werden Quartalszahlen und Auftragslage in den nächsten Wochen besonders genau beobachten und neu bewerten.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,31 % und einem Kurs von 1.209EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.