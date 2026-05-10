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    Blackstone & I Squared im Anflug: Übernahmeangebot für Ströer um 40€?

    Blackstone & I Squared im Anflug: Übernahmeangebot für Ströer um 40€?
    Foto: Oliver Berg - dpa

    Der Außenwerber Ströer steht Berichten zufolge im Blickfeld von US-Finanzinvestoren: I Squared und Blackstone sollen derzeit ein Übernahmeangebot vorbereiten, das in den mittleren 40-Euro-Bereich je Aktie reichen könnte. Auf dieser Basis würde die Marktkapitalisierung des Konzerns bei rund 2,5 Milliarden Euro liegen. Nachdem erste Medienberichte über das Interesse erschienen, stieg der Kurs der Ströer-Aktie deutlich – zwischenzeitlich um bis zu 7,4 Prozent auf gut 39,7 Euro, was zur vorübergehenden Aussetzung des Handels auf Xetra führte.

    Strategisch wäre ein kompletter Zukauf eine Abkehr von den zuvor kolportierten Plänen, nur das Kernwerbegeschäft zu übernehmen. Ein Komplettangebot signalisiert den Investoren offenbar Vertrauen in die Ertrags- und Transformationsperspektiven des Geschäftsmodells: Ströer hat in den vergangenen Jahren massiv in digitale Außenwerbung (Digital-out-of-Home, DOOH), in datengetriebene Targeting-Lösungen und in technische Infrastruktur investiert. Gerade diese digitale Wertschöpfung ist es, die Käuferinteresse wecken dürfte, weil sie wiederkehrende Erlöse und Cross-Selling-Potenzial verspricht.

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    Aus Anlegerperspektive ist der Beweggrund klar: Eine Übernahmeprämie bietet die Chance auf kurzfristige Kursgewinne; für die Käufer eröffnet sich die Möglichkeit, durch Operationalisierung von Big Data und KI-gestützten Adtech-Angeboten zusätzliche Margen zu heben. Gleichwohl bleiben Fragen offen: Weder I Squared noch Blackstone haben sich kommentierend geäußert, Ströer war zunächst nicht erreichbar. Auch ist unklar, ob und in welcher Form ein verbindliches Angebot eingebracht wird.

    Regulatorische und gesellschaftliche Hürden sollten ebenfalls nicht unterschätzt werden. Die Debatte über Datenethik und Datenschutz könnte das Geschäftsmodell der datengetriebenen Außenwerbung beeinflussen. Kritikpunkte reichen von der Erfassung von Bewegungsdaten bis zur potenziellen Verknüpfung mit personenbezogenen Profilinformationen. Solche Risiken können nicht nur regulatorische Auflagen, sondern auch Gegenwind in der öffentlichen Meinung und juristische Auseinandersetzungen nach sich ziehen.

    Für die Unternehmensführung und Aktionäre stellt sich die Kernfrage: Verkauf zu aktuellen Konditionen oder Fortsetzung der Transformation in die digitale Ära mit Blick auf langfristig steigende Werte? Die Zeit könnte für Ströer sprechen: Durch weitere Skalierung der Technologieplattformen und nachhaltige Monetarisierung digitaler Reichweiten lässt sich der Unternehmenswert womöglich noch signifikant steigern. Potenzielle Bieter müssten diese Perspektive einkalkulieren – ebenso wie die Unsicherheit, ob aus den Gesprächen tatsächlich ein verbindliches Angebot wird.



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