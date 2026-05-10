Krisenalarm bei All for One: EBIT stürzt ab – "Precision" kostet 20 Mio

Operativ hat sich die Profitabilität halbiert: Das EBIT vor M&A-Effekten (non‑IFRS) fiel auf 6,9 Mio. EUR (H1 Vorjahr: 14,0 Mio. EUR), die entsprechende Marge verlor deutlich und liegt nun bei 2,8 %. Zur besseren Einordnung weist das Unternehmen ein adjusted EBIT vor M&A‑Effekten von 9,4 Mio. EUR aus. Segmentseitig schrumpfte Deutschland um 4 % auf 200,3 Mio. EUR (Segmentmarge 5,3 %). „Übriges Europa“ steigerte Umsatz leicht auf 61,6 Mio. EUR, blieb aber bei der Profitabilität schwach. Die Eigenkapitalquote sank auf 25 %, die Mitarbeiterzahl stieg auf 3.073 durch die apsolut-Integration.

All for One Group sieht sich im ersten Halbjahr 2025/26 in einem deutlich herausfordernden Umfeld: Der Konzernumsatz sank auf 250,4 Mio. EUR und lag damit 3 % unter dem Vorjahr. Das zweite Quartal profitierte marginal von der Erstkonsolidierung der apsolut Group ab März (+1 % auf 124,6 Mio. EUR); bereinigt wäre der Umsatz rückläufig gewesen. Die Nachfrage verschiebt sich spürbar: Cloud & Services wachsen um 3 %, während Software- und Supporterlöse um 8 % zurückgingen. Wiederkehrende Erlöse stiegen leicht auf 53 % des Umsatzes.

Vor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheiten – zuletzt belastet durch die Eskalation im Iran – und strukturellen Verschiebungen im IT‑Markt passt All for One seine strategische Ausrichtung an. Das Management sieht einen Wendepunkt: Agentic AI verlagert Wertschöpfung hin zu integrierten Daten‑ und Prozessarchitekturen, Governance und operativer Souveränität. SAP‑Initiativen wie Joule und erweiterte Business‑Suite‑Funktionen eröffnen sowohl Risiken als auch Chancen, insbesondere bei S/4HANA‑Migrationen und Cloud‑Adoption. All for One positioniert sich verstärkt entlang eines Build‑Deploy‑Run‑Ansatzes, erweitert KI‑ und Cybersecurity-Angebote und nutzt eigene KI‑Assets (All41‑GPT) zur Effizienzsteigerung.

Als Konsequenz beschloss der Vorstand das „Precision“-Programm: Neuausrichtung von Delivery und Go‑to‑Market, Management‑Synergien, Personal- und Sachkostenabbau, stärkere Near‑/Offshore‑Nutzung sowie beschleunigte apsolut‑Integration. Kurzfristig rechnet das Unternehmen mit Einmalaufwendungen von bis zu 20 Mio. EUR im Geschäftsjahr; langfristig sollen die Maßnahmen ab Herbst 2026 jährlich bis zu 20 Mio. EUR positiv aufs EBIT wirken.

Wirtschaftlich relevant ist die Prognoseanpassung: Für 25/26 erwartet All for One nun einen Konzernumsatz von 500–530 Mio. EUR (inkl. apsolut) und ein EBIT vor M&A‑Effekten (non‑IFRS) von rund 0 EUR (+/‑5 Mio.), gegenüber bisher 27,5–34,5 Mio. EUR. Die Maßnahmen sind strategisch stimmig, bergen aber erhebliche Umsetzungs‑ und Integrationsrisiken, die Anleger kurzfristig kritisch beobachten sollten.

Die All for One Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -19,89 % und einem Kurs von 29,40EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.