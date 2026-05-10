Hier drei klickstarke Vorschläge (Favorit: Nr. 1): 1) Kontron entlässt 500, Ennoconn greift an – Aktie fährt Achterbahn 2) Kontron kürzt 500 Jobs – Ennoconn droht Pflichtangebot, Aktie schwankt 3) 500 Stellen bei Kontron weg: Übernahmefantasie und hohe V

Finanziell präsentierte Kontron ein gemischtes Bild für das erste Quartal. Bereinigt um veräußerte Geschäftsteile stieg der Umsatz um 1,7 Prozent auf knapp 364 Millionen Euro, während der tatsächliche Erlös im Vergleich zum Vorjahr um 5,6 Prozent zurückging. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich moderat von rund 45 Millionen auf gut 46 Millionen Euro – allerdings ohne Berücksichtigung von Sonderbelastungen für einen bereits abgeschlossenen Personalabbau. Der Konzernüberschuss sank infolge der Restrukturierungskosten von gut 20 Millionen auf etwa 14 Millionen Euro.

Der österreichische Technologiekonzern Kontron hat nach dem Verkauf zweier Geschäftsbereiche einen umfassenden Personalabbau angekündigt: In der Greentec‑Sparte sollen bis August rund 500 Stellen wegfallen. Ziel ist eine jährliche Einsparung von etwa 30 Millionen Euro; die Restrukturierung schlägt im ersten Schritt allerdings mit einmaligen Kosten von rund 25 Millionen Euro zu Buche.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Für das laufende Jahr signalisiert die Unternehmensführung vorsichtigen Optimismus: Der Umsatz soll leicht über dem Vorjahresniveau liegen, und das bereinigte operative Ergebnis werde, vorbehaltlich der Personalaufwendungen, wie geplant rund 225 Millionen Euro erreichen. Diese Prognose setzt allerdings voraus, dass die Einmaleffekte begrenzt bleiben und die angestrebten Effizienzgewinne materialisieren.

Parallel zum Sparprogramm rückt eine mögliche Übernahme durch den größten Aktionär Ennoconn in den Vordergrund. Ennoconn hat nach Unternehmensangaben die Ermächtigung erhalten, die Beteiligungsschwelle von 30 Prozent zu überschreiten, was ein Pflichtangebot auslösen würde. Beobachtern zufolge könnte ein solches Angebot bei 23,50 Euro je Aktie liegen; die DZ Bank hält an der Kaufempfehlung fest und sieht einen fairen Wert von 31 Euro.

Anleger reagierten volatil: Die Aktie legte zunächst zu, drehte dann ins Minus und notierte zeitweise unter dem avisierten Pflichtangebotskurs. Analysten bewerten den Quartalsstart als gedämpft, sehen jedoch in dem möglichen Übernahmeangebot sowie im konsequenten Portfolioabbau Faktoren, die mittelfristig den Kurs stützen könnten. Marktteilnehmer mahnen Geduld: Operative Effekte nach größeren Akquisitionen und Desinvestitionen brauchen Zeit, bis sie sich in Ergebnis und Bewertung niederschlagen.

Investoren und Marktbeobachter weisen außerdem auf zunehmende Aktienkäufe hin: Diskussionsbeiträge sprechen von durchschnittlichen Volumina um 18.500 bis 20.000 Stück pro Tag in jüngster Zeit, was zusammen mit dem laufenden Aktienrückkaufprogramm den Anteil von Ennoconn an Kontron schneller an die Schwelle heranführen könnte. Ennoconn hat zudem weitere Käufe autorisiert und signalisiert damit ein hohes Commitment. Kapitalmarktexperten sehen darin sowohl einen Kursschutz als auch eine Option für eine vollständige Übernahme. Kurzfristig dürften Unsicherheit über Einmaleffekte und Bewertungsdiskrepanzen die Volatilität anheizen, mittelfristig aber könnten bereinigte Ergebnisse und klare Eigentümerverhältnisse das Vertrauen stärken. Marktkommentar empfohlen.

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 22,68EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.