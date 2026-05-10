Commerzbank glänzt: Rekord‑Q1, Rekorddividende & ehrgeiziges Momentum‑2030

Die Commerzbank hat ihr Momentum fortgesetzt: Ein starkes erstes Quartal 2026 und ein ambitioniertes Strategie-Update „Momentum 2030“ zeigen, dass die Bank Wachstum, Profitabilität und Kapitalrückgabe zugleich vorantreiben will. Im Q1 stieg das operative Ergebnis um 11 % auf einen Rekordwert von 1,4 Mrd. Euro, das Konzernergebnis kletterte um 9 % auf 913 Mio. Euro. Die Erträge erhöhten sich um 4,8 % auf 3,219 Mrd. Euro; der Provisionsüberschuss erreichte mit 1,102 Mrd. Euro ein Allzeithoch. Der Zinsüberschuss blieb mit 2,047 Mrd. Euro trotz sinkender Leitzinsen nahezu stabil. Die Cost-Income-Ratio verbesserte sich um drei Prozentpunkte auf 53 % (ohne Pflichtbeiträge: 50 %). Das Risikoergebnis blieb mit -142 Mio. Euro niedrig, die NPE-Quote unverändert bei 1,1 %. Die harte Kernkapitalquote lag zum 31. März bei komfortablen 14,5 %; die Nettoeigenkapitalrendite stieg auf 12,7 %.

Auf Basis dieses starken Starts hat die Bank ihren Ausblick für 2026 angehoben: Das Nettoergebnis soll nun mindestens 3,4 Mrd. Euro betragen (vorher >3,2 Mrd.), die Erträge werden bei rund 13,2 Mrd. Euro und die Kosten bei rund 7 Mrd. Euro erwartet; die Ziel‑Cost‑Income‑Ratio für 2026 liegt inkl. Pflichtbeiträgen bei rund 53 %. Für 2028 peilt die Commerzbank eine Nettoeigenkapitalrendite von rund 17 % an, für 2030 sogar rund 21 %. Konkrete Finanzziele: Nettoergebnis 4,6 Mrd. Euro (2028) bzw. 5,9 Mrd. Euro (2030), Erträge 15,0 Mrd. Euro (2028) und 16,8 Mrd. Euro (2030) bei einer CAGR von etwa 6 %. Die Cost‑Income‑Ratio soll bis 2030 auf etwa 43 % sinken (48 % in 2028); exklusive Pflichtbeiträge auf 41 % bzw. 46 %.