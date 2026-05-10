Commerzbank glänzt: Rekord‑Q1, Rekorddividende & ehrgeiziges Momentum‑2030
Die Commerzbank hat ihr Momentum fortgesetzt: Ein starkes erstes Quartal 2026 und ein ambitioniertes Strategie-Update „Momentum 2030“ zeigen, dass die Bank Wachstum, Profitabilität und Kapitalrückgabe zugleich vorantreiben will. Im Q1 stieg das operative Ergebnis um 11 % auf einen Rekordwert von 1,4 Mrd. Euro, das Konzernergebnis kletterte um 9 % auf 913 Mio. Euro. Die Erträge erhöhten sich um 4,8 % auf 3,219 Mrd. Euro; der Provisionsüberschuss erreichte mit 1,102 Mrd. Euro ein Allzeithoch. Der Zinsüberschuss blieb mit 2,047 Mrd. Euro trotz sinkender Leitzinsen nahezu stabil. Die Cost-Income-Ratio verbesserte sich um drei Prozentpunkte auf 53 % (ohne Pflichtbeiträge: 50 %). Das Risikoergebnis blieb mit -142 Mio. Euro niedrig, die NPE-Quote unverändert bei 1,1 %. Die harte Kernkapitalquote lag zum 31. März bei komfortablen 14,5 %; die Nettoeigenkapitalrendite stieg auf 12,7 %.
Auf Basis dieses starken Starts hat die Bank ihren Ausblick für 2026 angehoben: Das Nettoergebnis soll nun mindestens 3,4 Mrd. Euro betragen (vorher >3,2 Mrd.), die Erträge werden bei rund 13,2 Mrd. Euro und die Kosten bei rund 7 Mrd. Euro erwartet; die Ziel‑Cost‑Income‑Ratio für 2026 liegt inkl. Pflichtbeiträgen bei rund 53 %. Für 2028 peilt die Commerzbank eine Nettoeigenkapitalrendite von rund 17 % an, für 2030 sogar rund 21 %. Konkrete Finanzziele: Nettoergebnis 4,6 Mrd. Euro (2028) bzw. 5,9 Mrd. Euro (2030), Erträge 15,0 Mrd. Euro (2028) und 16,8 Mrd. Euro (2030) bei einer CAGR von etwa 6 %. Die Cost‑Income‑Ratio soll bis 2030 auf etwa 43 % sinken (48 % in 2028); exklusive Pflichtbeiträge auf 41 % bzw. 46 %.
Technologie und KI werden als Wachstumstreiber betont: Die Bank plant kumulierte Investitionen von rund 600 Mio. Euro (2026–2030) und erwartet ab 2030 einen jährlichen Beitrag von rund 500 Mio. Euro aus KI‑Initiativen sowie eine Freisetzung von etwa 10 % Kapazitäten. Teil des Plans ist auch ein konzernweiter Abbau von rund 3.000 Stellen brutto, flankiert von Sozialmaßnahmen.
Kapitalpolitik: Die Commerzbank strebt eine Ausschüttungsquote von 100 % des Nettoergebnisses (vor Sondereffekten, nach AT‑1‑Kupon) an, bis die CET‑1‑Quote 13,5 % erreicht ist. Für 2025 wurden bereits rund 2,7 Mrd. Euro an Aktionäre zurückgegeben, darunter eine vorgeschlagene Rekorddividende von 1,10 Euro je Aktie.
Zur Offerte der UniCredit: Vorstand und Aufsichtsrat prüfen; vorläufige Stellungnahme kritisiert das UniCredit‑Angebot als prämienfrei, vage und risikobehaftet. Gespräche bleiben möglich, sofern ein attraktiver Preis und Respekt für die Strategie gewährleistet werden. Analystenreaktion: RBC bestätigt „Outperform“ mit Kursziel 43 Euro. Insgesamt präsentiert sich die Commerzbank als profitabler Wachstums- und Effizienzstory mit klarer Fokussierung auf Technologie und Aktionärsrendite.
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 35,85EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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