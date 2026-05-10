Nucera: Schockquartal mit –65 Mio. aber 300‑MW‑Megaauftrag aus Spanien

Parallel dazu stieg der Auftragseingang überraschend stark: Mit 316 Millionen Euro lag er 279 Prozent über dem Vorjahreszeitraum und damit über den Markterwartungen. Treibende Kraft war die vorzeitige Verbuchung des 300-Megawatt-Wasserstoffprojekts in Spanien, das Mitte März 2026 unterzeichnet wurde und bereits im Q2 statt wie erwartet erst im zweiten Halbjahr erfasst werden konnte. Für das Segment Grüner Wasserstoff (gH2) entfielen 176 Millionen Euro der Auftragseingänge (Vorjahr: 4 Mio. Euro); das Chlor-Alkali-Segment (CA) steuerte 140 Millionen Euro bei (Vorjahr: 79 Mio. Euro). Der Auftragsbestand wuchs zum 31. März 2026 auf rund 730 Millionen Euro und schafft damit mittelfristige Umsatzperspektiven.

Thyssenkrupp Nucera hat im zweiten Geschäftsquartal 2025/26 deutliche Umsatz- und Ergebnisrückgänge gemeldet, bleibt aber wegen kräftiger Auftragseingänge zuversichtlich. Der Konzernumsatz sank infolge mehrerer Einmaleffekte gegenüber dem Vorjahresquartal um drei Viertel auf 50 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) verschlechterte sich von einem Minus von 4 auf minus 65 Millionen Euro. Beide Rückgänge führt das Unternehmen auf Sondereffekte zurück, insbesondere technische Nachbesserungen und die Vertragsauflösung eines Pilotprojekts in den USA, die das Quartal mit rund 50 Millionen Euro belasteten.

Die Segmentzahlen verdeutlichen das zweigleisige Bild: Im gH2-Segment fiel der Umsatz auf –33 Millionen Euro (Vorjahr: 120 Mio. Euro) und das EBIT verschlechterte sich auf –78 Millionen Euro (Vorjahr: –18 Mio. Euro). Ursache sind vor allem höhere Kosten für spezifische Optimierungsmaßnahmen an bereits ausgelieferten Modulen im Vorfeld der Inbetriebnahmen der Neubauprojekte sowie die genannte Vertragsauflösung. Im CA-Segment blieb die Entwicklung stabiler: Umsatz 83 Millionen Euro (Vorjahr: 97 Mio. Euro) und EBIT 13 Millionen Euro (Vorjahr: 14 Mio. Euro).

Trotz der belastenden Einmaleffekte hält thyssenkrupp nucera an seiner im März angepassten Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 fest. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Umsatzrealisierung des Spanien-Projekts überwiegend in das Geschäftsjahr 2026/27 fallen werde, sodass sich positive Effekte erst verzögert in der Gewinnentwicklung zeigen dürften. Alle vorgelegten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft; der vollständige Halbjahresbericht Q2/6M 2025/26 soll am 12. Mai 2026 veröffentlicht werden.

Für Anleger bleibt die Kernfrage, wie schnell Nucera die projectbezogenen Kosten stabilisiert und die Reklamations- bzw. Optimierungsmaßnahmen abschließt. Der starke Auftragseingang signalisiert Nachfrage nach Elektrolyse-Technik, der kurzfristige Profitabilitätsausblick aber bleibt von projektbezogenen Risiken und dem Timing der Erlösrealisierung geprägt.

Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 8,25EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.