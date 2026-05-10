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    electrovac vor Börsengang: 16 Mio Stimmrechte, Beutlhauser bei 9,4%

    electrovac AG: Zwei Stimmrechtsmitteilungen dokumentieren Aktionärsstruktur nach geplanter Erstnotierung

    Die electrovac AG hat Anfang Mai zwei Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG veröffentlicht, die Aufschluss über bedeutende Anteilspositionen nach der erstmaligen Zulassung der Aktien an einem organisierten Markt geben. Beide Mitteilungen wurden über den Dienstleister EQS News übermittelt und datieren die Schwellenberührung auf den 29. April 2026; die Publikationen selbst erfolgten am 7. Mai 2026.

    Kernpunkt der Bekanntmachungen ist die Angabe der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG: electrovac weist künftig 16.000.000 Stimmrechte aus. Damit hat sich die Basis für die Ermittlung von Anteilsquoten im Zuge der geplanten IPO-Struktur formalisiert. In beiden Meldungen werden zudem keinerlei derivative Instrumente angegeben – Optionen oder andere stimmrechtsrelevante Derivate spielen demnach derzeit keine Rolle.

    Die erste Mitteilung betrifft eine natürliche Person: Michael Beutlhauser (geb. 28.06.1978) meldet unmittelbar gehaltene Stammaktien im Umfang von 1.504.800 Stück, was einem Anteil von 9,40 % an den Stimmrechten entspricht. Diese Beteiligung wird als direkt gehalten ausgewiesen; eine Zurechnung nach § 34 WpHG erfolgt nicht. Damit rückt Beutlhauser in die Nähe der 10‑Prozent‑Marke, was aus Sicht der Unternehmensführung und potenzieller Investoren eine relevante Größe darstellt, weil bei weiterer Aufstockung zusätzliche Melde‑ und ggf. kartellrechtliche Implikationen greifen könnten.

    Die zweite, als Korrektur einer Mitteilung vom 30. April 2026 bezeichnete Meldung stammt von der GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. mit Sitz in Grevenmacher/Luxemburg. Der Fonds gibt 640.000 zugerechnete Stimmrechte an, entsprechend 4,00 % der Gesamtstimmrechte. Auch hier werden keine Instrumente gemeldet; die Gesellschaft erklärt, weder beherrscht zu werden noch andere Unternehmen zu beherrschen, denen Stimmrechte der electrovac zugerechnet würden.

    Für Anleger und Marktbeobachter bedeuten diese Bekanntmachungen vor allem Transparenz über die Eigentümerstruktur unmittelbar vor oder zum Zeitpunkt der Börsenzulassung. Ein Großaktionär mit etwa 9,4 % kann strategischen Einfluss entfalten, während institutionelle Positionen jenseits der 3‑bis‑5‑Prozent‑Marke das Profil der Investorenlandschaft prägen. Weitere Meldungen sind zu erwarten, wenn sich der Free Float verändert oder zusätzliche Großaktionäre auftreten. Insgesamt signalisieren die Mitteilungen geordnete Voraussetzungen für den geplanten Börsengang und schaffen eine erste verlässliche Grundlage für die Beurteilung der Stimmrechtsverteilung.



    electrovac

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    ISIN:DE000A420ZL4WKN:A420ZL
    electrovac direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die electrovac Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,33 % und einem Kurs von 8,41EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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