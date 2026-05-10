Siemens Healthineers taumelt: Rekord-Cashflow vs. China-Desaster

Die Anleger reagierten prompt: Die Aktie, die bereits seit Jahresbeginn mehr als ein Fünftel verloren hat, geriet weiter unter Druck und fiel auf Tradegate um 3,6 Prozent auf 34,34 Euro. Händler und Marktkommentatoren verwiesen vor allem auf die anhaltenden Schwierigkeiten der Labordiagnostik, insbesondere in China, wo staatliche Preisvorgaben („Volume Based Procurement“) im vierten Quartal 2025 bereits zu zweistelligen Umsatzrückgängen geführt haben. Diese strukturellen Herausforderungen und zusätzliche Kosten durch Zölle dämpfen die kurzfristigen Perspektiven.

Siemens Healthineers steht nach den jüngsten Quartalszahlen erneut im Fokus der Anleger: Das US-Analysehaus Bernstein Research bestätigte sein „Outperform“-Rating und hielt am Zielkurs von 52,15 Euro fest, räumte jedoch ein, dass Umsatzwachstum und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzungen verfehlt hätten. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag hingegen über den Erwartungen. Analystin Susannah Ludwig bewertete die Ergebnisentwicklung als durchwachsen: Die angekündigte Prognosesenkung wegen anhaltender Probleme im Diagnostikgeschäft und dem wieder anziehenden Inflationsdruck sei zwar nicht überraschend, die vergleichsweise schwache Auftragslage im Verhältnis zum Umsatz bereite dem Markt aber Sorgen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des Gegenwinds hebt die unternehmensnahe Argumentation mehrere tragende Stärken hervor: Siemens Healthineers erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Rekord-Free-Cashflow von 2,7 Mrd. Euro; die FCF-Ausschüttungsquote lag mit 41,8 Prozent auf einem konservativen Niveau, das die Dividende auch in schwierigen Zeiten stützen soll. Die Bilanz hat sich nach der teuren Varian-Übernahme stabilisiert, der Verschuldungsgrad (Net Debt/EBITDA) liegt bei soliden 2,9x. Weitere Pluspunkte sind ein starker Wettbewerbsvorteil bei bildgebenden Geräten mit hohen Wechselkosten für Kliniken sowie ein hoher Anteil wiederkehrender Umsätze (Service, Abos, Reagenzien) von über 50 Prozent. Valuation-Argumente lauten: bereinigtes KGV von rund 18,4 und eine attraktive FCF-Rendite von etwa 5,4 Prozent.

Auf der Negativseite stehen zunehmende Margenbelastungen durch Handelskonflikte — Zölle kosteten 2025 bereits rund 200 Mio. Euro, für 2026 werden bis zu 400 Mio. Euro erwartet —, das China-Risiko im Diagnostikbereich und ein signifikanter Aktienüberhang: Die Siemens AG hält noch rund 67–70 Prozent, und ein geplanter Spin-off von bis zu 30 Prozent könnte zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen.

Fazit: Fundamentale Stärken treffen auf kurzfristige operative Risiken. Für langfristig orientierte Investoren bleibt das Geschäftsmodell attraktiv, kurzfristig dominieren Unsicherheit und Bewertungsrisiken.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 33,70EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.