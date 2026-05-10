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    Siltronic explodiert an der Börse – Analysten warnen vor Blase

    Siltronic explodiert an der Börse – Analysten warnen vor Blase
    Foto: Adobe Stock

    Siltronic sorgt an der Börse weiter für Schlagzeilen: Die Aktie des Münchner Waferherstellers sprang am Freitag auf 95,80 Euro und erreichte damit den höchsten Kurs seit 2022. Im laufenden Jahr fehlt damit nur noch wenig zur vollständigen Verdopplung des Kursniveaus. Die Rallye steht allerdings im Kontrast zu der Einschätzung zahlreicher Analysten, die das Potenzial längst als ausgereizt ansehen. So finden sich kaum Kursziele oberhalb des aktuellen Niveaus; markant ist die Gegenmeinung von Didier Scemama von der Bank of America mit einem Kursziel von lediglich 33 Euro. Auch Maissa Keskes von Oddo BHF hatte erst Anfang der Woche ihre Empfehlung von „Outperform“ auf „Underperform“ gesenkt, nachdem das frühere Kursziel von 75 Euro bereits überschritten worden war. Keskes sieht in der Bewertung bereits den Höhepunkt des Wafer-Geschäftszyklus. Ungeachtet dieser Skepsis legte die Siltronic-Aktie allein in der vergangenen Woche rund 20 Prozent zu.

    Parallel zur Kursentwicklung bestätigte die Hauptversammlung des Unternehmens am 8. Mai die Strategie von Vorstand und Aufsichtsrat: Rund 76 Prozent des stimmberechtigten Kapitals waren vertreten, und alle vorgelegten Beschlussvorlagen – darunter die Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats sowie der geprüfte Vergütungsbericht für 2025 – wurden mit deutlicher Mehrheit angenommen. Vorstandsvorsitzender Dr. Michael Heckmeier hob in seiner Rede die Resilienz des Konzerns im herausfordernden Marktumfeld hervor, verwies auf eine solide Profitabilität 2025 und betonte Maßnahmen zur Kosten- und Liquiditätssteuerung. Zugleich kündigte er weitere Investitionen in Forschung, Entwicklung und die neue Fabrik in Singapur an, die als strategischer Hebel für eine künftige Margenverbesserung gelten, sobald die Nachfrage anzieht.

    Marktanalyse und Analystenkommentare liefern unterschiedliche Signale: Während manche Experten vor Überbewertung warnen, bekräftigt Jefferies seine positive Sicht. Das Haus hob das Kursziel jüngst von 83 auf 103 Euro und beließ die Einstufung auf „Buy“. Begründet wird dies mit Anzeichen einer Erholung im Wafer-Zyklus – normalisierten Lagerbeständen, einer Ausweitung der Nachfrage über KI-Anwendungen hinaus, hoher Auslastung bei 300‑mm‑Wafern sowie stabilisierten Spotpreisen und wieder aufgenommenen Verhandlungen über Langfristverträge. Diese Faktoren könnten Angebotsverknappungen und eine verbesserte Preisdynamik nach sich ziehen.

    Insgesamt präsentiert sich Siltronic derzeit als Zyklusgewinner mit wachsender Diskrepanz zwischen Börsenperformance und konservativen Analystenschätzungen; operative Risiken, konjunkturelle Unsicherheiten und die bekannte Bandbreite der Expertenprognosen bleiben jedoch relevante Risikofaktoren.



    SILTRONIC AG

    +14,73 %
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    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300
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    Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,73 % und einem Kurs von 98,55EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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