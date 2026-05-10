Infineon im Fokus: Analysten heben Ziele an – ITC stärkt GaN‑Patente

Infineon steht nach einer Serie positiver Analystenurteile und einer wichtigen Rechtsentscheidung im Fokus der Märkte. Goldman Sachs hob das Kursziel von 53 auf 75 Euro und bestätigte die Einstufung „Buy“, JPMorgan erhöhte sein Ziel von 48 auf 74 Euro und beließ die Empfehlung bei „Overweight“. Beide Institute betonen unterschiedliche, aber komplementäre Treiber: Goldman Sachs verweist auf den steigenden Anteil von Halbleitern an der installierten Leistung in KI‑Rechenzentren (content per kW) und die entsprechend angepassten Kapazitäten bei Infineon. JPMorgan sieht nach einem schwierigen Quartal, das im Kontext der jüngsten Kursrallye betrachtet werden müsse, deutlich bessere Signale für Umsatz und Margen im Schlussquartal und hob seine Ergebnisprognosen für 2026–2028 um bis zu fast 15 Prozent an.

Parallel erhöhte ein wichtiges juristisches Ereignis die strategische Absicherung des Konzerns: Die US‑International Trade Commission (ITC) bestätigte eine frühere Feststellung, dass Innoscience ein Infineon‑Patent im Bereich Galliumnitrid (GaN) verletzt hat, und verhängte ein Import‑ und Vertriebsverbot für entsprechende Innoscience‑Produkte in den USA. Die Entscheidung stärkt Infineons IP‑Position — das Unternehmen verweist auf ein Portfolio von rund 450 GaN‑Patentfamilien und seine 300‑Millimeter‑GaN‑Fertigung — und könnte Wettbewerber aus dem wichtigen US‑markt verdrängen. Allerdings unterliegt das Importverbot einer 60‑tägigen Überprüfungsfrist durch den US‑Präsidenten, sodass kurzfristig politische Risiken verbleiben.

In der Summe unterstreichen die Analystenaufsichten und das ITC‑Urteil die Stellung Infineons in den Wachstumsfeldern Leistungselektronik, KI‑Infrastruktur und Elektromobilität. Potenziale liegen in höheren Stückpreisen und Margen bei wachsender Nachfrage nach energieeffizienten GaN‑Lösungen sowie in der sukzessiven Erholung des Automobilgeschäfts. Gleichwohl bleiben Risiken: Auslieferungs‑ und Kapazitätsausbau müssen reibungslos gelingen, geopolitische Eingriffe könnten Handelssperren beeinflussen, und die hohe Bewertung nach der Rallye erhöht Kursanfälligkeit gegenüber enttäuschenden Zahlen.

Marktstimmung und Diskurs sind gespalten: Während Institutionelle die Neubewertung mit strukturellen Argumenten begründen, finden sich in Foren skeptische Stimmen, die kurzfristige Gewinnmitnahmen, Standortentscheidungen und die generelle Chip‑Rallye kritisch sehen. Kurzfristige Katalysatoren sind neben der juristischen Entwicklung die anstehenden Analystenkonferenzen und Webcasts, die weitere operative Details und die Umsetzung der Kapazitätspläne offenlegen dürften. Anleger sollten daher Chancen gegen Ausführungs‑ und Regulierungsrisiken abwägen.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,66 % und einem Kurs von 62,02EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.