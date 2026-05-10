🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Infineon im Fokus: Analysten heben Ziele an – ITC stärkt GaN‑Patente

    Infineon im Fokus: Analysten heben Ziele an – ITC stärkt GaN‑Patente
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Infineon steht nach einer Serie positiver Analystenurteile und einer wichtigen Rechtsentscheidung im Fokus der Märkte. Goldman Sachs hob das Kursziel von 53 auf 75 Euro und bestätigte die Einstufung „Buy“, JPMorgan erhöhte sein Ziel von 48 auf 74 Euro und beließ die Empfehlung bei „Overweight“. Beide Institute betonen unterschiedliche, aber komplementäre Treiber: Goldman Sachs verweist auf den steigenden Anteil von Halbleitern an der installierten Leistung in KI‑Rechenzentren (content per kW) und die entsprechend angepassten Kapazitäten bei Infineon. JPMorgan sieht nach einem schwierigen Quartal, das im Kontext der jüngsten Kursrallye betrachtet werden müsse, deutlich bessere Signale für Umsatz und Margen im Schlussquartal und hob seine Ergebnisprognosen für 2026–2028 um bis zu fast 15 Prozent an.

    Parallel erhöhte ein wichtiges juristisches Ereignis die strategische Absicherung des Konzerns: Die US‑International Trade Commission (ITC) bestätigte eine frühere Feststellung, dass Innoscience ein Infineon‑Patent im Bereich Galliumnitrid (GaN) verletzt hat, und verhängte ein Import‑ und Vertriebsverbot für entsprechende Innoscience‑Produkte in den USA. Die Entscheidung stärkt Infineons IP‑Position — das Unternehmen verweist auf ein Portfolio von rund 450 GaN‑Patentfamilien und seine 300‑Millimeter‑GaN‑Fertigung — und könnte Wettbewerber aus dem wichtigen US‑markt verdrängen. Allerdings unterliegt das Importverbot einer 60‑tägigen Überprüfungsfrist durch den US‑Präsidenten, sodass kurzfristig politische Risiken verbleiben.

    In der Summe unterstreichen die Analystenaufsichten und das ITC‑Urteil die Stellung Infineons in den Wachstumsfeldern Leistungselektronik, KI‑Infrastruktur und Elektromobilität. Potenziale liegen in höheren Stückpreisen und Margen bei wachsender Nachfrage nach energieeffizienten GaN‑Lösungen sowie in der sukzessiven Erholung des Automobilgeschäfts. Gleichwohl bleiben Risiken: Auslieferungs‑ und Kapazitätsausbau müssen reibungslos gelingen, geopolitische Eingriffe könnten Handelssperren beeinflussen, und die hohe Bewertung nach der Rallye erhöht Kursanfälligkeit gegenüber enttäuschenden Zahlen.

    Marktstimmung und Diskurs sind gespalten: Während Institutionelle die Neubewertung mit strukturellen Argumenten begründen, finden sich in Foren skeptische Stimmen, die kurzfristige Gewinnmitnahmen, Standortentscheidungen und die generelle Chip‑Rallye kritisch sehen. Kurzfristige Katalysatoren sind neben der juristischen Entwicklung die anstehenden Analystenkonferenzen und Webcasts, die weitere operative Details und die Umsetzung der Kapazitätspläne offenlegen dürften. Anleger sollten daher Chancen gegen Ausführungs‑ und Regulierungsrisiken abwägen.



    Infineon Technologies

    +5,66 %
    +2,77 %
    +43,53 %
    +39,48 %
    +93,47 %
    +77,18 %
    +79,91 %
    +389,63 %
    -11,95 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
    Infineon Technologies direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,66 % und einem Kurs von 62,02EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Infineon im Fokus: Analysten heben Ziele an – ITC stärkt GaN‑Patente Infineon steht nach einer Serie positiver Analystenurteile und einer wichtigen Rechtsentscheidung im Fokus der Märkte. Goldman Sachs hob das Kursziel von 53 auf 75 Euro und bestätigte die Einstufung „Buy“, JPMorgan erhöhte sein Ziel von 48 auf 74 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     