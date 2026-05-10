Bechtle startet stark: Zweistelliges Wachstum und Rekord-Auftragsbestand

Das Vorsteuerergebnis (EBT) kletterte um 11,5 % auf 61,6 Mio. €, die EBT‑Marge auf Umsatzbasis verbesserte sich leicht auf 3,9 %. Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich um 14,0 % auf 65,2 Mio. €. Unterm Strich blieb ein auf Aktionäre entfallender Gewinn von 45,0 Mio. €, ein Plus von 15,9 %. Positiv fiel auch die operative Cashflow‑Wende aus: Nach -21,0 Mio. € im Vorjahr generierte Bechtle im ersten Quartal wieder +10,7 Mio. €.

Der IT‑Dienstleister Bechtle hat das erste Quartal 2026 mit starken Wachstumskennzahlen abgeschlossen und seine Jahresprognose bestätigt. Das Geschäftsvolumen stieg konzernweit um 13,2 % auf 2,227 Mrd. €, der Umsatz wuchs um 7,6 % auf 1,572 Mrd. €. Die Differenz führt das Unternehmen auf bilanzierungsbedingte Effekte nach IFRS 15 zurück; organisch lag das Wachstum beim Geschäftsvolumen bei rund 11,0 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Besonders dynamisch entwickelte sich das Segment „Sonstiges Europa“ mit einem Anstieg des Geschäftsvolumens um 29,3 %. Auch Deutschland, Frankreich und Benelux trugen mit zweistelligen bzw. hoch einstelligen Zuwächsen zum Wachstum bei. Bechtle führt die breite Nachfrage sowohl auf Industriekunden als auch auf einen weiterhin kräftigen Investitionsbedarf des öffentlichen Sektors zurück.

Der Auftragsbestand erreichte zum Quartalsende mit 3,3 Mrd. € ein Rekordniveau, was Vorstandschef Dr. Thomas Olemotz und CFO Christian Jehle für die weitere Entwicklung zuversichtlich stimmt. Trotz geopolitischer Risiken wie dem Konflikt im Iran und anhaltender Engpässe bei Halbleitern bewertet das Management die unmittelbaren Auswirkungen als beherrschbar. Preissteigerungen bei PCs, Servern und Storage hätten die Nachfrage bisher nicht gedämpft; Bechtle sieht sich gut positioniert, Marktanteile auszubauen.

Die Belegschaft wuchs auf 16.496 Mitarbeitende (+4,9 %), der Anstieg ist überwiegend akquisitionsbedingt; organisch sank die Mitarbeiterzahl leicht. Die Liquidität verringerte sich gegenüber Jahresende auf 372,6 Mio. €, die Eigenkapitalquote lag bei 45,6 %.

Analysten reagieren positiv: Jefferies bestätigte das Rating „Buy“ mit einem Kursziel von 45 € und sieht Spielraum nach oben, sofern sich die Halbleiterversorgung nicht verschlechtert. Vorstandschef Olemotz hält eine Stagnation von Umsatz und operativem Gewinn für unwahrscheinlich und erwartet „profitables Wachstum“ 2026, sieht aber eine Erhöhung der Prognose derzeit noch als zu früh an. Insgesamt interpretiert die Redaktion das Quartal als Bestätigung der Expansionsstrategie und der Resilienz des Geschäftsmodells in einem weiterhin volatilen Umfeld.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,73 % und einem Kurs von 31,68EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.