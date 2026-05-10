🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Euro in Wartestellung: Nahost-Spannungen & US-Arbeitsmarkt im Fokus

    Euro in Wartestellung: Nahost-Spannungen & US-Arbeitsmarkt im Fokus
    Foto: adobe.stock.com

    Der Euro zeigte sich in der vergangenen Woche in einem engen Korridor, geprägt von geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten, konjunkturellen Daten und technischen Marktbewegungen. Im US-Handel kletterte die Gemeinschaftswährung zeitweise auf rund 1,1781 Dollar; zuvor notierte sie zwischen etwa 1,1735 und 1,1767. Die EZB-Referenzkurse bewegten sich knapp darüber (u. a. 1,1761 und 1,1770 Dollar). Insgesamt blieb die Volatilität begrenzt, denn die eskalierende Lage im Persischen Golf belastete die Devisenmärkte bislang nur moderat: Ölpreisanstiege fielen verhalten aus, eine größere Risikoaversion blieb aus.

    Politisch-militärische Zwischenfälle sorgten allerdings für Schlagzeilen: Das US-Militär berichtete von Angriffen auf unter iranischer Flagge fahrende, angeblich unbeladene Tanker; zudem erfolgten Vergeltungsschläge gegen iranische Ziele nach Angriffen auf US-Zerstörer. Zugleich gab es Berichte über iranische Prüfungen eines US-Verhandlungsvorschlags, vermittelt über Pakistan. Präsident Trump äußerte weiterhin harte Drohungen gegenüber dem Iran, was die Unsicherheit aufrechterhält, gleichzeitig aber auch Hoffnungen auf eine baldige Einigung schürte – Hoffnung, die an den Märkten für eine freundlichere Stimmung sorgte.

    Makroökonomisch richteten Anleger den Blick auf die US-Arbeitsmarktdaten: Die Beschäftigtenzahl stieg im April stärker als erwartet, die Lohnentwicklung blieb jedoch hinter Prognosen zurück, die Arbeitslosenquote verharrte auf niedrigem Niveau. Der Bericht stärkte den Dollar nur marginal. Experten wie Commerzbank-Ökonom Christoph Balz sehen deshalb vorerst keine baldigen Zinssenkungen der Fed; die Notenbank dürfte die robuste Beschäftigungslage gegen anhaltende Inflationsrisiken – verstärkt durch höhere Energiepreise – abwägen. Ein Zinsschnitt wird eher gegen Jahresende erwartet.

    In der Eurozone lenkten unterdessen Daten zur Industrieproduktion und Einzeltageszahlen wie die Einzelhandelsumsätze das Interesse. In Deutschland gab es einen überraschenden Anstieg der Auftragseingänge im März, was der angeschlagenen Industrie kurzfristig Hoffnung gab, obwohl Stimmungsindikatoren nach wie vor belastet sind.

    Technisch bleibt EUR/USD in einer Schiebephase mit kurzfristigen Chartsignalen: Analysten sehen kurzfristige Tagesspannen zwischen etwa 1,1760 und 1,1830 sowie Wochenbereiche von rund 1,1700 bis 1,1900. Wichtige Widerstände liegen bei circa 1,1796, 1,1830 und 1,1918, Unterstützungen bei 1,1742, 1,1676 und 1,1575. Entscheidend für die weitere Entwicklung sind der Fortgang der Verhandlungen im Nahen Osten, Ölpreisentwicklungen sowie kommende US-Arbeitsmarkt- und Konjunkturdaten.



    EUR/USD

    0,00 %
    +0,37 %
    +0,51 %
    -0,90 %
    +4,99 %
    +7,31 %
    -2,84 %
    +3,66 %
    +22,25 %
    ISIN:EU0009652759WKN:965275

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,179USD auf Forex (10. Mai 2026, 04:36 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Euro in Wartestellung: Nahost-Spannungen & US-Arbeitsmarkt im Fokus Der Euro zeigte sich in der vergangenen Woche in einem engen Korridor, geprägt von geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten, konjunkturellen Daten und technischen Marktbewegungen. Im US-Handel kletterte die Gemeinschaftswährung zeitweise auf …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     