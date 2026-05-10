Euro in Wartestellung: Nahost-Spannungen & US-Arbeitsmarkt im Fokus

Politisch-militärische Zwischenfälle sorgten allerdings für Schlagzeilen: Das US-Militär berichtete von Angriffen auf unter iranischer Flagge fahrende, angeblich unbeladene Tanker; zudem erfolgten Vergeltungsschläge gegen iranische Ziele nach Angriffen auf US-Zerstörer. Zugleich gab es Berichte über iranische Prüfungen eines US-Verhandlungsvorschlags, vermittelt über Pakistan. Präsident Trump äußerte weiterhin harte Drohungen gegenüber dem Iran, was die Unsicherheit aufrechterhält, gleichzeitig aber auch Hoffnungen auf eine baldige Einigung schürte – Hoffnung, die an den Märkten für eine freundlichere Stimmung sorgte.

Der Euro zeigte sich in der vergangenen Woche in einem engen Korridor, geprägt von geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten, konjunkturellen Daten und technischen Marktbewegungen. Im US-Handel kletterte die Gemeinschaftswährung zeitweise auf rund 1,1781 Dollar; zuvor notierte sie zwischen etwa 1,1735 und 1,1767. Die EZB-Referenzkurse bewegten sich knapp darüber (u. a. 1,1761 und 1,1770 Dollar). Insgesamt blieb die Volatilität begrenzt, denn die eskalierende Lage im Persischen Golf belastete die Devisenmärkte bislang nur moderat: Ölpreisanstiege fielen verhalten aus, eine größere Risikoaversion blieb aus.

Makroökonomisch richteten Anleger den Blick auf die US-Arbeitsmarktdaten: Die Beschäftigtenzahl stieg im April stärker als erwartet, die Lohnentwicklung blieb jedoch hinter Prognosen zurück, die Arbeitslosenquote verharrte auf niedrigem Niveau. Der Bericht stärkte den Dollar nur marginal. Experten wie Commerzbank-Ökonom Christoph Balz sehen deshalb vorerst keine baldigen Zinssenkungen der Fed; die Notenbank dürfte die robuste Beschäftigungslage gegen anhaltende Inflationsrisiken – verstärkt durch höhere Energiepreise – abwägen. Ein Zinsschnitt wird eher gegen Jahresende erwartet.

In der Eurozone lenkten unterdessen Daten zur Industrieproduktion und Einzeltageszahlen wie die Einzelhandelsumsätze das Interesse. In Deutschland gab es einen überraschenden Anstieg der Auftragseingänge im März, was der angeschlagenen Industrie kurzfristig Hoffnung gab, obwohl Stimmungsindikatoren nach wie vor belastet sind.

Technisch bleibt EUR/USD in einer Schiebephase mit kurzfristigen Chartsignalen: Analysten sehen kurzfristige Tagesspannen zwischen etwa 1,1760 und 1,1830 sowie Wochenbereiche von rund 1,1700 bis 1,1900. Wichtige Widerstände liegen bei circa 1,1796, 1,1830 und 1,1918, Unterstützungen bei 1,1742, 1,1676 und 1,1575. Entscheidend für die weitere Entwicklung sind der Fortgang der Verhandlungen im Nahen Osten, Ölpreisentwicklungen sowie kommende US-Arbeitsmarkt- und Konjunkturdaten.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,179USD auf Forex (10. Mai 2026, 04:36 Uhr) gehandelt.