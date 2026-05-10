Intesa schockt Märkte: Gewinn steigt, 6.100 Stellen sollen fallen

Die Gesamterträge stiegen gegenüber dem Vorjahr um gut fünf Prozent auf 7,15 Milliarden Euro, während die Betriebskosten leicht zurückgingen. Vorstandschef Carlo Messina bestätigte die Ziele für 2026 und peilt weiterhin einen Jahresüberschuss von rund zehn Milliarden Euro an. Messina setzt dabei auf höhere Provisionseinnahmen aus Versicherungen, Fondsgeschäften und der Vermögensverwaltung – ein strategischer Fokus auf fee-basierte, weniger zinssensible Erlösquellen.

Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo hat das Jahr mit einem deutlich besseren Ergebnis begonnen als erwartet und damit erneut ihre Stellung als stärkster Player im heimischen Bankensektor unterstrichen. Im ersten Quartal erzielte das Institut einen Nettogewinn von 2,76 Milliarden Euro, ein Plus von 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und übertraf damit die Analystenerwartungen. Treiber des überraschenden Aufschwungs war vor allem das Handelsgeschäft: Die Erträge aus Wertpapierhandel haben sich nahezu verdoppelt und kompensierten Schwächen in anderen Bereichen.

Gleichzeitig bleibt das Management nicht untätig bei der Effizienzsteigerung: Bislang angekündigte Maßnahmen sehen den Abbau von 6.100 Stellen vor, was etwa sieben Prozent der Belegschaft entspricht und die Kostenbasis nachhaltig senken soll. Die Kombination aus Einmaleffekten im Handel, strukturellen Kostensenkungen und Wachstum in den Asset-Management-Sparten erklärt den positiven Ausblick – allerdings ist die Anfälligkeit für volatile Trading-Erträge nicht zu unterschätzen.

In der aktuellen Konsolidierungsphase des italienischen Bankensektors schloss Messina größere nationale Übernahmen aus – unter anderem aus kartellrechtlichen Gründen. Damit signalisiert Intesa, sich organisch und durch selektive externe Initiativen zu stärken, statt auf großvolumige Fusionen zu setzen. An den Märkten fiel die Reaktion verhalten aus: Die Aktie sprang zunächst an, gab dann deutlich nach und erholte sich leicht; am Ende notierte sie rund anderthalb Prozent unter dem Vortagesniveau.

Analystenhaus Jefferies bestätigte nach einer Konferenz die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 7,20 Euro und hob den optimistischen Tenor des Managements hervor; zugleich sieht man weiteres Aufwärtspotenzial trotz unveränderter Ziele für 2026. Für Investoren bleibt entscheidend, ob Intesa die erzielten Handelsgewinne stabilisieren und die geplanten Umsatzverlagerungen in das Gebührengeschäft nachhaltig realisieren kann – das wird maßgeblich über die Bewertung und künftige Kursentwicklung entscheiden.

Langfristig wird Intesas Erfolg jedoch von mehreren externen Faktoren abhängen: der Zinsentwicklung in der Eurozone, der konjunkturellen Lage in Italien und Europa sowie von regulatorischen Vorgaben, die M&A-Aktivitäten begrenzen. Zudem müssen die Manager die Ertragsqualität verbessern, indem sie volatile Handelsgewinne in dauerhafte Gebührenströme umwandeln und in digitale Plattformen investieren, um Margen zu schützen. Anleger sollten daher auf die Ausrichtung der Kapitalallokation und die Fortschritte beim Personalabbau achten. Kurzfristig bleibt Volatilität an den Märkten wahrscheinlich und Chancen zugleich bestehen.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 5,884EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.