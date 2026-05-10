UniCredit verkauft Russland-Teile an VAE: Milliardenabschreibung droht

Die Transaktion ist Teil einer breiteren Bereinigung: UniCredit will sich künftig in Russland weitgehend auf den internationalen Zahlungsverkehr in Euro und US-Dollar konzentrieren – allerdings nur für westliche und russische Geschäftskunden, die nicht durch Sanktionen eingeschränkt sind. Diese Fokussierung reflektiert die anhaltenden regulatorischen und politischen Einschränkungen seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine 2022. EU, USA und andere Staaten haben seither sukzessive Geschäftsbeziehungen mit Russland und russischen Gegenparteien regulativ beschränkt, was Banken vor strategische und operative Herausforderungen stellt.

Die italienische Großbank UniCredit hat einen entscheidenden Schritt zur Neuordnung ihrer Russland-Strategie eingeleitet: In Mailand gab das Institut bekannt, eine unverbindliche Vereinbarung mit einem privaten Investor aus den Vereinigten Arabischen Emiraten über den Verkauf von Geschäftsteilen in Russland unterzeichnet zu haben. Der Deal soll nach jetziger Planung in der ersten Hälfte des Jahres 2027 finalisiert werden. Für UniCredit bedeutet dies kurzfristig eine Belastung des Konzernergebnisses in Höhe von voraussichtlich 3 bis 3,3 Milliarden Euro. Vorstandschef Andrea Orcel versicherte jedoch, dass die mittelfristigen Ergebnisziele für 2028 bis 2030 hiervon nicht beeinträchtigt werden sollen.

Wesentliche Punkte der Ankündigung sind die Unverbindlichkeit der Vereinbarung und der langfristige Zeithorizont bis zum geplanten Abschluss. Das unterstreicht, dass noch Genehmigungen, regulatorische Prüfungen und vertragliche Details zu klären sind. Finanzmarktteilnehmer rechnen deshalb mit weiteren Anpassungen, etwa in Form von Abschreibungen oder Sonderposten, die das Ergebnis belasten, aber auch zu einer klareren Risikopositionierung führen könnten.

Marktreaktion und Analystenpositionen: Die US-Investmentbank JPMorgan nahm die Nachrichten in ihre Bewertung von UniCredit auf und senkte das Kursziel leicht von 90 auf 89 Euro, beließ aber die Einstufung auf „Overweight“. Nach den jüngsten Quartalszahlen hob JPMorgan die Ergebnisprognose (EPS) für 2026 sogar um 3 Prozent an, was darauf hindeutet, dass Analysten die Belastung aus dem Russland-Abzug zwar in den Zahlen sehen, aber weiterhin Potenzial für den Aktienwert erkennen.

Insgesamt markiert der geplante Verkauf einen strategischen Rückzug aus einem politisch und regulatorisch zunehmend schwierigen Markt. UniCredit zahlt kurzfristig einen hohen Preis, strebt aber gleichzeitig eine bereinigte, rechtskonforme Aufstellung und Konzentration auf weniger riskante, transaktionsorientierte Dienste in Russland an. Die finale Bewertung des Deals wird von den Details der Vereinbarung und dem regulatorischen Prüfprozess abhängen.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 70,30EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.