Porsche streicht über 500 Jobs und schließt mehrere Tochterfirmen

Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG hat in zwei aufeinanderfolgenden Mitteilungen eine umfassende strategische Neuausrichtung angekündigt, die sowohl personelle als auch operative Einschnitte umfasst. Vorstand und Aufsichtsrat begründen die Maßnahmen mit der Notwendigkeit, das Unternehmen wieder stärker auf das Kerngeschäft zu fokussieren und die Transformation unter strikter Priorisierung voranzutreiben. Im Zentrum der Maßnahmen steht die Schließung mehrerer Tochtergesellschaften: Die Cellforce Group GmbH (Kirchentellinsfurt) soll aus mangelnder Perspektive in einer technologieoffenen Antriebsstrategie beendet werden; von der Schließung wären rund 50 Mitarbeiter betroffen. Die Porsche eBike Performance GmbH (Ottobrunn und Zagreb), ein Joint Venture zur Entwicklung leistungsstarker E‑Bike‑Antriebssysteme, wird wegen veränderter Marktbedingungen und strategischer Konzentration auf das Kerngeschäft eingestellt; dies trifft etwa 350 Beschäftigte. Die Cetitec GmbH (Pforzheim) mit spezialisierten Softwarelösungen für Datenkommunikation soll ebenfalls geschlossen werden, betroffen sind rund 60 Mitarbeiter in Deutschland sowie circa 30 in Kroatien. Insgesamt sind nach Unternehmensangaben mehr als 500 Arbeitsplätze bedroht. Vorstandsvorsitzender Dr. Michael Leiters bezeichnete die Einschnitte als „schmerzhaft“, hielt sie aber für unumgänglich zur Absicherung der strategischen Neuausrichtung. Die Maßnahmen folgen dem geplanten Verkauf der Porsche‑Anteile an Bugatti Rimac und der Rimac Group.

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