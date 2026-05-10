🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Porsche streicht über 500 Jobs und schließt mehrere Tochterfirmen

    Porsche streicht über 500 Jobs und schließt mehrere Tochterfirmen
    Foto: Marijan Murat - dpa

    Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG hat in zwei aufeinanderfolgenden Mitteilungen eine umfassende strategische Neuausrichtung angekündigt, die sowohl personelle als auch operative Einschnitte umfasst. Vorstand und Aufsichtsrat begründen die Maßnahmen mit der Notwendigkeit, das Unternehmen wieder stärker auf das Kerngeschäft zu fokussieren und die Transformation unter strikter Priorisierung voranzutreiben.

    Im Zentrum der Maßnahmen steht die Schließung mehrerer Tochtergesellschaften: Die Cellforce Group GmbH (Kirchentellinsfurt) soll aus mangelnder Perspektive in einer technologieoffenen Antriebsstrategie beendet werden; von der Schließung wären rund 50 Mitarbeiter betroffen. Die Porsche eBike Performance GmbH (Ottobrunn und Zagreb), ein Joint Venture zur Entwicklung leistungsstarker E‑Bike‑Antriebssysteme, wird wegen veränderter Marktbedingungen und strategischer Konzentration auf das Kerngeschäft eingestellt; dies trifft etwa 350 Beschäftigte. Die Cetitec GmbH (Pforzheim) mit spezialisierten Softwarelösungen für Datenkommunikation soll ebenfalls geschlossen werden, betroffen sind rund 60 Mitarbeiter in Deutschland sowie circa 30 in Kroatien. Insgesamt sind nach Unternehmensangaben mehr als 500 Arbeitsplätze bedroht. Vorstandsvorsitzender Dr. Michael Leiters bezeichnete die Einschnitte als „schmerzhaft“, hielt sie aber für unumgänglich zur Absicherung der strategischen Neuausrichtung. Die Maßnahmen folgen dem geplanten Verkauf der Porsche‑Anteile an Bugatti Rimac und der Rimac Group.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dr. Ing. h.c. F. Porsche!
    Long
    39,99€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 13,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    45,83€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 12,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Parallel hat Porsche die Vorstandsstruktur verschlankt: Aus acht Ressorts werden sieben. Das bislang eigenständige Ressort Car IT wird zum 1. Juli 2026 in das Ressort Forschung und Entwicklung (F&E) integriert; Sajjad Khan, bisheriger Verantwortlicher, führt Car IT bis 19. Juni weiter und wird künftig in einem Software‑Partnerschaftsmodell mit Porsche zusammenarbeiten. Dr. Michael Steiner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und F&E‑Chef, übernimmt die erweiterte Zuständigkeit. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Wolfgang Porsche würdigte Khans Leistungen, insbesondere beim Ausbau von Konnektivität, Infotainment und der „Porsche Digital Interaction“ in aktuellen Modellen sowie der Adaption für den chinesischen Markt.

    Analysten loben die klare Prioritätensetzung, warnen aber vor kurzfristigen Gewinnbelastungen und Imagekosten, insbesondere in Regionen mit Arbeitsplatzabbau. Die Detailplanung für Personalgespräche, Sozialpläne und mögliche externe Käufer- oder Übernahmeinteressen für Teile der betroffenen Einheiten soll in den kommenden Wochen konkretisiert werden. Für das laufende Geschäftsjahr wird erwartet, dass Einmalaufwendungen die Profitabilität temporär drücken könnten; langfristig verspricht die Fokussierung allerdings effizientere Kapitalallokation und schnellere Innovationszyklen im Kernsegment. Die Kapitalmärkte dürften auf erste belastbare Zahlen und konkrete Umsetzungsmaßnahmen sensibel reagieren. Konkrete Folgeentscheidungen werden Anlegern und Mitarbeitern in den nächsten Monaten präsentiert und könnten Reaktionen deutlich auslösen.



    Porsche AG

    +2,20 %
    +4,30 %
    +2,77 %
    +4,98 %
    -8,50 %
    -63,61 %
    -55,51 %
    ISIN:DE000PAG9113WKN:PAG911
    Porsche AG direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 42,71EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Porsche streicht über 500 Jobs und schließt mehrere Tochterfirmen Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG hat in zwei aufeinanderfolgenden Mitteilungen eine umfassende strategische Neuausrichtung angekündigt, die sowohl personelle als auch operative Einschnitte umfasst. Vorstand und Aufsichtsrat begründen die Maßnahmen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     