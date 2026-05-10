Porsche streicht über 500 Jobs und schließt mehrere Tochterfirmen
Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG hat in zwei aufeinanderfolgenden Mitteilungen eine umfassende strategische Neuausrichtung angekündigt, die sowohl personelle als auch operative Einschnitte umfasst. Vorstand und Aufsichtsrat begründen die Maßnahmen mit der Notwendigkeit, das Unternehmen wieder stärker auf das Kerngeschäft zu fokussieren und die Transformation unter strikter Priorisierung voranzutreiben.
Im Zentrum der Maßnahmen steht die Schließung mehrerer Tochtergesellschaften: Die Cellforce Group GmbH (Kirchentellinsfurt) soll aus mangelnder Perspektive in einer technologieoffenen Antriebsstrategie beendet werden; von der Schließung wären rund 50 Mitarbeiter betroffen. Die Porsche eBike Performance GmbH (Ottobrunn und Zagreb), ein Joint Venture zur Entwicklung leistungsstarker E‑Bike‑Antriebssysteme, wird wegen veränderter Marktbedingungen und strategischer Konzentration auf das Kerngeschäft eingestellt; dies trifft etwa 350 Beschäftigte. Die Cetitec GmbH (Pforzheim) mit spezialisierten Softwarelösungen für Datenkommunikation soll ebenfalls geschlossen werden, betroffen sind rund 60 Mitarbeiter in Deutschland sowie circa 30 in Kroatien. Insgesamt sind nach Unternehmensangaben mehr als 500 Arbeitsplätze bedroht. Vorstandsvorsitzender Dr. Michael Leiters bezeichnete die Einschnitte als „schmerzhaft“, hielt sie aber für unumgänglich zur Absicherung der strategischen Neuausrichtung. Die Maßnahmen folgen dem geplanten Verkauf der Porsche‑Anteile an Bugatti Rimac und der Rimac Group.
Parallel hat Porsche die Vorstandsstruktur verschlankt: Aus acht Ressorts werden sieben. Das bislang eigenständige Ressort Car IT wird zum 1. Juli 2026 in das Ressort Forschung und Entwicklung (F&E) integriert; Sajjad Khan, bisheriger Verantwortlicher, führt Car IT bis 19. Juni weiter und wird künftig in einem Software‑Partnerschaftsmodell mit Porsche zusammenarbeiten. Dr. Michael Steiner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und F&E‑Chef, übernimmt die erweiterte Zuständigkeit. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Wolfgang Porsche würdigte Khans Leistungen, insbesondere beim Ausbau von Konnektivität, Infotainment und der „Porsche Digital Interaction“ in aktuellen Modellen sowie der Adaption für den chinesischen Markt.
Analysten loben die klare Prioritätensetzung, warnen aber vor kurzfristigen Gewinnbelastungen und Imagekosten, insbesondere in Regionen mit Arbeitsplatzabbau. Die Detailplanung für Personalgespräche, Sozialpläne und mögliche externe Käufer- oder Übernahmeinteressen für Teile der betroffenen Einheiten soll in den kommenden Wochen konkretisiert werden. Für das laufende Geschäftsjahr wird erwartet, dass Einmalaufwendungen die Profitabilität temporär drücken könnten; langfristig verspricht die Fokussierung allerdings effizientere Kapitalallokation und schnellere Innovationszyklen im Kernsegment. Die Kapitalmärkte dürften auf erste belastbare Zahlen und konkrete Umsetzungsmaßnahmen sensibel reagieren. Konkrete Folgeentscheidungen werden Anlegern und Mitarbeitern in den nächsten Monaten präsentiert und könnten Reaktionen deutlich auslösen.
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 42,71EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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