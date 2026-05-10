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    Swiss Re: Gewinn steigt – Aktie stürzt, Margen vom Preisdruck bedroht

    Swiss Re: Gewinn steigt – Aktie stürzt, Margen vom Preisdruck bedroht
    Foto: Ennio Leanza - dpa

    Swiss Re hat die Anleger mit seinen am Donnerstag vorgelegten Quartalszahlen gespalten: Zwar überraschte der Rückversicherer beim Reingewinn positiv, doch die Aktie geriet im frühen Handel unter Druck und fiel zuletzt rund vier Prozent, wobei sie sich Richtung Jahrestiefs bewegte. Die Meldungen offenbaren die widersprüchlichen Kräfte, die derzeit auf das Geschäftsmodell der Rückversicherung einwirken.

    Operativ verbuchte Swiss Re im ersten Quartal einen Nettogewinn von etwa 1,5 Milliarden US-Dollar (rund 1,3 Milliarden Euro) – fast ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor. Hauptgrund dafür waren vergleichsweise geringe Belastungen durch Naturkatastrophen: Belastungen in der Sparte beliefen sich auf 133 Millionen Dollar; am teuersten war dabei der Sturm „Kristin“, der im Januar Portugal traf. Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal waren noch Großschäden in Höhe von 570 Millionen Dollar angefallen, vor allem durch die Waldbrände in Los Angeles. Dank der geringen Schäden verbesserte die kombinierte Schaden-Kosten-Quote sich deutlich von 86,0 auf 79,5 Prozent. Managementziel für das Gesamtjahr ist ein Wert unter 85 Prozent.

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    Trotz der erfreulichen Gewinnentwicklung drücken jedoch Marktstrukturen und Preisverwerfungen auf die Stimmung. Bei den Erneuerungen im April setzte sich der seit Jahresbeginn zu beobachtende Wettbewerb fort: Erneuerte Prämien in Höhe von 2,3 Milliarden Dollar verbuchten nominale Preissenkungen von 2,5 Prozent; in Verbindung mit einem 3,6-prozentigen Anstieg der Schadenannahmen ergibt sich netto ein Preisrückgang von 6,1 Prozent. Diese Entwicklung dämpfte die Umsatzzahlen, die hinter den Erwartungen zurückblieben – ein zentraler Grund für die schwächere Aktienreaktion.

    Analysten zeigten sich geteilter Meinung: Barclays kritisierte speziell den niedriger als erwarteten Versicherungsumsatz im Schaden- und Haftpflichtgeschäft, während JPMorgan den starken Reingewinn lobte, aber erste Anzeichen eines sich abschwächenden Marktes konstatiert. Die DZ Bank beließ ihre Einstufung auf „Kaufen“ und einen fairen Wert von 160 Franken, hob das starke Ergebnis hervor, verwies aber ebenfalls auf die Belastung durch den Preisrückgang bei den Erneuerungen.

    Konzernchef Andreas Berger sieht Swiss Re auf Kurs zu den Jahreszielen. Nach einem Rekordgewinn von fast 4,8 Milliarden Dollar im Vorjahr rechnet das Management nun mit einem Rückgang auf etwa 4,5 Milliarden Dollar. Für Investoren bleibt entscheidend, ob Swiss Re die Margenstärke trotz anhaltendem Preisdruck und einer sich leicht abschwächenden Marktstruktur halten kann; bislang reicht das Q1-Ergebnis nicht aus, um Sorgen über die mittelfristige Ertragsseite vollständig zu beseitigen.



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    Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 135,6EUR auf Lang & Schwarz (09. Mai 2026, 13:01 Uhr) gehandelt.





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