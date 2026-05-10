Cherry dreht das Ruder: Project Blossom zeigt erste operative Erfolge

Besonders stark entwickelte sich DH&S: Der Umsatz mehr als verdoppelte auf 5,2 Mio. Euro (Q1 2025: 2,7 Mio. Euro) und die bereinigte EBITDA-Marge kletterte auf 33,5 %. Cherry führt dies auf die TI-Anbindung von Pflegeeinrichtungen und Ersatzbedarf bei E‑Health-Terminals zurück. Im Bereich Gaming & Office Peripherals fiel der Umsatz auf 14,8 Mio. Euro (Vorjahr 21,2 Mio. Euro), die Bruttomarge blieb mit knapp 39 % allerdings stabil. Das Segment Components profitierte von Produktmix-Optimierungen und verbesserte die Bruttomarge auf 72,6 %; das bereinigte EBITDA reduzierte den Verlust auf -0,3 Mio. Euro.

Cherry SE meldet eine spürbare Trendwende: Trotz eines Umsatzrückgangs im ersten Quartal auf 20,8 Mio. Euro (Q1 2025: 25,3 Mio. Euro) hat der Anbieter von Peripheriegeräten die operative Profitabilität deutlich verbessert. Die bereinigte Konzern-EBITDA-Marge stieg auf -2,9 % nach -8,0 % im Vorjahreszeitraum; der operative Cashflow drehte mit +1,3 Mio. Euro deutlich ins Positive (Vorjahr: -8,0 Mio. Euro). Treiber sind eine gesenkte Kostenbasis, Effizienzsteigerungen in der Produktion sowie Margenverbesserungen vor allem in den Segmenten Digital Health & Solutions (DH&S) und Components.

Als Antwort auf die Marktlage hat der Vorstand das umfassende Transformationsprogramm „Project Blossom“ gestartet. Es verfolgt eine zweistufige Strategie: kurzfristig Wachstum in Kernregionen (DACH, USA, China), Ausbau von E‑Commerce sowie Fokussierung auf Security & Industry; langfristig eine Neugestaltung der Kostenstrukturen mit Ziel, nicht produktbezogene annualisierte Fixkosten um rund 8 Mio. Euro zu reduzieren. Ziel ist, bei einem Jahresumsatz von 85 Mio. Euro und einer Bruttomarge von 44 % die EBIT-Break-even-Schwelle zu erreichen. Parallel läuft ein M&A-Prozess mit Fokus auf DH&S; ein möglicher Verkaufserlös soll in Peripherals reinvestiert und die Bilanz gestärkt werden.

Zeitgleich vollzieht Cherry eine Vorstandsumbesetzung: COO Dr. Udo Streller scheidet zum Vertragsende Ende Juni 2026 aus. Streller, seit April 2022 verantwortlich für die operative Transformation (u. a. Modernisierung des Auerbacher Entwicklungs- und Logistikhubs, Effizienzsteigerungen in China, ESG-Implementierung), hinterlässt eine restrukturierte Organisation. Ab 1. Juli 2026 übernimmt CEO Rogier Volmer zusätzliche Ressorts (Marketing, Produktmanagement, Entwicklung & Technology sowie People & Digital); CFO Jurjen Jongma trägt künftig das Global Supply Chain-Management inklusive Purchasing, Manufacturing, Logistics und Quality. Parallel steht ein Vorschlag zur Verkleinerung des Aufsichtsrats auf vier Mitglieder zur Abstimmung.

Fazit: Cherry richtet sich strategisch neu und zeigt erste operative Erfolge. Ob Project Blossom die Wende in nachhaltiges Wachstum und positive Erträge verwandelt, hängt nun von der Umsetzung, dem Umgang mit strukturellen Nachfragerisiken und möglichen Portfolioentscheidungen ab.

Die Cherry Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 0,480EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.