JPMorgan und UBS drücken Hellofresh: Kursziele gesenkt, Aktie unter Druck

Analyst Marcus Diebel (JPMorgan) hebt in seiner Zwischenberichtsanalyse hervor, dass Hellofresh zwar mit einem ordentlichen Jahresauftakt in das Jahr gestartet sei, der Ausblick für das aktuelle Quartal jedoch schwächer ausgefallen sei. Positive Signale für die zweite Jahreshälfte hätten die Stimmung etwas gemildert, doch Diebel sieht nur begrenzte Anzeichen für eine spürbare Umsatzerholung ab Mitte des Jahres. Insgesamt bleibt seine Einschätzung vorsichtig, was sich in der nur marginal gesenkten Zielmarke widerspiegelt (Studienveröffentlichung: 06.05.2026).

JPMorgan und UBS dämpfen die Erwartungen an Hellofresh: Zwei große Banken haben binnen weniger Tage ihre Kursziele gesenkt und die Einstufungen angepasst, was das Umfeld für die Kochboxen-Aktie zusätzlich belastet. JPMorgan reduzierte das Kursziel von 3,60 auf 3,50 Euro, beließ die Bewertung aber bei „Neutral“. Die Schweizer Großbank UBS senkte das Kursziel deutlich von 6,10 auf 4,70 Euro und stufte die Aktie von „Buy“ auf „Neutral“ herab. Beide Institute verweisen auf eine Mischung aus solidem Jahresstart und anhaltender Unsicherheit für das laufende Quartal.

UBS-Analyst Jo Barnet-Lamb beschreibt ein ähnliches Bild, kommt aber zu einer schärferen Einschätzung: Trotz eines „recht soliden“ ersten Quartals überwiege die Unsicherheit hinsichtlich des zweiten Quartals. Hellofresh habe bislang nicht ausreichend erklärt, warum das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr nicht mit einer Nachfragebelebung bei Kochboxen rechne. Zudem stelle sich die Frage, ob die erhoffte Profitabilität im Geschäft mit Fertigmenüs nachhaltig erreichbar sei. Vor diesem Hintergrund begründet UBS die bedeutendere Zielkorrektur und die Herabstufung (Studienveröffentlichung: 07.05.2026).

Für Anleger bedeutet dies eine Phase erhöhter Vorsicht. Die divergierenden Kursziele spiegeln die Unsicherheit über die kurzfristige Nachfrageentwicklung und die mittelfristige Margenstabilität wider. Marktteilnehmer dürften nun verstärkt auf Unternehmenskommentare zum zweiten Quartal, auf konkrete Maßnahmen zur Margenverbesserung und auf saisonale Effekte achten. Fehlen klare Signale für eine Umsatzstabilisierung und strukturierte Fortschritte bei der Profitabilität, könnte der Druck auf die Aktie anhalten.

Auch in Anlegerforen zeigt sich die gespannte Stimmung: Stimmen reichen von Hoffen auf eine Trendwende bis zu resignierter Schaulust. Solange zentrale Fragen zur Nachfrageentwicklung und zu nachhaltigen margensteigernden Maßnahmen unbeantwortet bleiben, bleibt Hellofresh für Analysten und Investoren ein wartungsintensiver Kandidat.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 4,15EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.