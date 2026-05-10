Leifheit rutscht ins Minus — setzt auf FOCUS und massive Marketing‑Schübe

Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ging auf -2,8 Millionen Euro zurück nach 3,1 Millionen im Vorjahr. Nach Steuern resultierte ein Periodenverlust von -2,3 Millionen Euro nach einem Gewinn von 2,0 Millionen im Vergleichszeitraum. Die Ergebnisbelastung erklärt das Management vor allem mit gezielt erhöhten Werbeaufwendungen, die kurzfristig Marketingimpulse setzen sollen. Zusätzlich drückten geringere Deckungsbeiträge infolge des Umsatzrückgangs sowie höhere Logistik‑ und Transportkosten auf das Ergebnis.

Leifheit hat das erste Quartal 2026 in einem herausfordernden Marktumfeld abgeschlossen und seine Wachstums‑ und Effizienzstrategie weiter vorangetrieben. Der Konzernumsatz verringerte sich um 4,0 Prozent auf 61,2 Millionen Euro gegenüber 63,7 Millionen im Vorjahr. Segmentuell zeigte Private Label mit 5,9 Millionen Kontinuität, Household sank auf 52,6 Millionen (Vorjahr 54,2) und Wellbeing fiel deutlich auf 2,7 Millionen (Vorjahr 3,6).

Trotz der Belastungen verbesserte sich die Bruttomarge um 0,8 Prozentpunkte auf 46,4 Prozent, was das Unternehmen auf Produktivitäts‑ und Effizienzgewinne in der Produktion zurückführt. Der Free Cashflow verschlechterte sich saisonbedingt und infolge strategischer Investitionen auf -11,7 Millionen Euro (Vorjahr -7,2 Millionen). Konzernweit startet Leifheit das Performanceprogramm FOCUS, das Effizienz und Resilienz steigern und langfristig Kosten senken soll.

Gleichzeitig setzt das Management auf verstärkte Marketing‑ und Innovationsaktivitäten in Kernkategorien wie Reinigen und Wäschepflege. Produkte wie die Wäschespinne Linomatic, der Wäscheständer Pegasus und der neu eingeführte SUPERDUSTER werden als erste Erfolgssignale genannt. Vorstandschef Alexander Reindler betont, dass die Maßnahmen dazu dienen sollen, mittelfristig Marktanteile zurückzugewinnen und die Profitabilität zu stabilisieren.

Trotz der strategischen Initiativen bestätigt der Vorstand die Prognose für 2026: ein leichtes Umsatzwachstum, ein EBIT in etwa auf Vorjahresniveau und ein Free Cashflow ebenfalls nahe dem Vorjahr. Diese Erwartung ist jedoch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, insbesondere wegen der Eskalation im Nahen Osten, die Energie‑, Rohstoff‑ und Transportkosten weiter verteuern könnte.

Für Investoren bedeutet das einen klaren Fokus auf die Umsetzung des FOCUS‑Programms, die Kontrolle der Kostenbasis und die Entwicklung der Nachfrage in den europäischen Kernmärkten. Kurzfristig zahlt Leifheit höhere Marketing‑ und Lagerkosten; mittelfristig zielt das Management auf Effizienzgewinne, Margebesserungen und ein nachhaltiges Wachstum. Die Gruppe beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter und fokussiert sich weiterhin auf die Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing in Europa.

Sollten die geopolitischen Risiken anhalten oder Kosteninflation sich verschärfen, könnte dies die Prognose gefährden; gelänge es jedoch, die Marketinginvestitionen effizient in nachhaltiges Umsatzwachstum umzuwandeln und die FOCUS‑Maßnahmen zügig zu realisieren, hätte Leifheit gute Chancen, die Profitabilität wieder zu verbessern und das Wachstum in den Kernmärkten zu stärken. Analysten werden vor allem den Free Cashflow und die Margenentwicklung genau beobachten.

Die Leifheit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 17,10EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.