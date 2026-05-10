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    Wienerberger bestätigt Rekorddividende 0,95 € und startet Aktienrückkauf

    Wienerberger bestätigt Rekorddividende 0,95 € und startet Aktienrückkauf
    Foto: Wienerberger AG

    Die Wienerberger AG hat auf ihrer 157. ordentlichen Hauptversammlung am 7. Mai 2026 in Wien alle Vorstands- und Aufsichtsratsanträge gebilligt. Aktionäre bestätigten die im Vorjahr erreichte Rekorddividende von 0,95 € je Aktie; Auszahlungstermin ist der 18. Mai. Zudem erteilte die Versammlung den Mitgliedern des Aufsichtsrats die Entlastung, billigte den Vergütungsbericht 2025 und bestellte die PwC Wirtschaftsprüfungs GmbH als Abschlussprüfer.

    Wesentliche personelle Entscheidungen: Die Aufsichtsratsmandate von Peter Steiner, Thomas Birtel und Marc Grynberg wurden verlängert. Peter Steiner wird seine Funktion als Vorsitzender fortsetzen. Vorstandschef Heimo Scheuch betonte in seinem Statement, Wienerberger habe das Wachstum „aktiv gestaltet“; durch Portfolio‑Optimierung und Fokussierung auf wachstumsstarke Segmente sei ein solides Ergebnis erzielt worden. Als strategische Erfolgsfaktoren nannte Scheuch das Closing der Italcer‑Transaktion (Stärkung im Renovierungs‑ und Keramikbereich) sowie die Übernahme der Northern Environmental and Water Solutions Group (NEWS Group) in der nordischen Region, mit der das Wassermanagementgeschäft ausgebaut worden sei.

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    Finanziell verweist das Unternehmen auf das Geschäftsjahr 2025 mit einem Konzernumsatz von 4,6 Mrd. € und einem operativen EBITDA von 754 Mio. €. Im Zeichen einer ausgewogenen, langfristig orientierten Dividendenpolitik interpretieren Marktbeobachter die Bestätigung der hohen Ausschüttung als Zeichen finanzieller Stabilität und Aktionärsorientierung.

    Operativ wichtige Beschlüsse betrafen den Rückkauf und die Einziehung eigener Aktien: Der Vorstand erhielt eine Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien über 30 Monate mit einer Obergrenze, dass der Bestand 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten darf; die Rückkäufe können bis zu 20 % über dem durchschnittlichen Schlusskurs der letzten zehn Handelstage erfolgen, mindestens jedoch zu einem Gegenwert von 1 € je Aktie. Der Erwerb kann börslich, außerbörslich oder per öffentlichem Angebot erfolgen und – soweit gesetzlich möglich – auch unter umgekehrtem Bezugsrechtsausschluss erfolgen. Parallel wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats erworbene eigene Aktien einzuziehen und somit das Grundkapital zu mindern.

    In der Bilanz- und Kapitalpolitik der Wienerberger manifestieren sich damit zwei Prioritäten: Wachstumsorientierte Akquisitionen zur Sortimentserweiterung sowie Instrumente zur flexiblen Kapitalallokation und Aktionärsrendite. Analysten werten die Kombination aus hoher Dividende, flexibler Rückkaufgenehmigung und gezielten Zukäufen als klares Signal an den Kapitalmarkt: Wienerberger setzt sowohl auf organisches als auch anorganisches Wachstum und nutzt gleichzeitig überschüssige Liquidität, um die Kapitalstruktur zu optimieren und den Gewinn je Aktie zu stützen. Die Möglichkeit, eigene Aktien auch außerbörslich und unter Ausschluss des Bezugsrechts zu erwerben, gibt dem Management Handlungsspielraum für opportunistische Transaktionen. Kurzfristige Kursreaktionen werden davon abhängen, wie schnell Rückkäufe und Einziehungen umgesetzt werden. Investoren werden das weitere Vorgehen des Vorstands genau beobachten und bewerten.



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    Die Wienerberger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 25,70EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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