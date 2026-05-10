Kurspotenzial ausgereizt: Montega zieht Kaufempfehlung für Swiss Electronic

Kernaussage der Studie: Trotz eines überraschend dynamischen Umsatzanstiegs um 20,2% auf 47,3 Mio. EUR im ersten Quartal konnte der Leiterplattenhersteller den erhofften Turnaround beim operativen Ergebnis nicht erreichen. Der Handelsumsatz legte um 25,1% auf 31,9 Mio. EUR zu und macht damit rund zwei Drittel des Umsatzes aus. Auffällig ist aber auch das Wachstum der Eigenproduktion in Schramberg (+11,5% yoy auf 15,5 Mio. EUR). Besonders stark entwickelten sich die Segmente Automotive und Industrie (+≈18%); die neu forcierte Sparte Aviation & Defence lieferte erste nennenswerte Umsätze von 0,8 Mio. EUR (Vorjahr 0,1 Mio. EUR). Der Auftragsbestand stieg auf 211,1 Mio. EUR (31.12.2025: 194,1 Mio.), davon sollen 125,3 Mio. EUR noch in diesem Jahr ausgeliefert werden.

Montega zieht die Kaufempfehlung für Schweizer Electronic zurück und stuft die Aktie nach Q1-Bericht auf „Halten“ herab. Das Research der Hamburger Investmentbank vom 8. Mai 2026 setzt das 12‑Monats‑Kursziel unverändert bei 6,50 EUR, begründet die Änderung aber mit der gestiegenen Kursexplosion und dem bereits starken Umsatzwachstum bei gleichzeitig anhaltenden Ergebnisrisiken.

Operativ bleibt die Bilanz jedoch angespannt: Die Bruttomarge verbesserte sich zwar auf 5,1% (Vj. 3,5%), blieb aber hinter den Erwartungen zurück. EBIT fiel mit -1,7 Mio. EUR weiterhin negativ (Vj. -2,8 Mio.); EBITDA lag bei -0,4 Mio. EUR (Vj. -1,5 Mio.). Bereinigt um Restrukturierungskosten dürfte das adjusted EBITDA in etwa die Null zeigen, heißt es. Unterm Strich stand ein Verlust von -2,7 Mio. EUR (Vj. -3,8 Mio.). Die Eigenkapitalquote sank auf 19,0% (31.12.: 21,4%), der Free Cashflow blieb mit -5,7 Mio. EUR deutlich negativ.

Montega betont, dass die Unternehmensführung die Jahres‑Guidance (Umsatz 165–185 Mio. EUR; EBITDA 3,3–6,0 Mio. EUR) bestätigt hat, jedoch zusätzliche Risiken durch den Iran‑Konflikt und anhaltend steigende Materialpreise – etwa für Glasgewebe in Leiterplatten – sieht. Entscheidend für das Erreichen der Ziele seien Materialverfügbarkeit und die Fähigkeit, Kostensteigerungen an Kunden weiterzugeben. Montega erwartet zwar eine höhere Topline als zuvor, hält die Guidance aber wegen des schwachen Ergebnisstarts und möglicher Verschärfungen im zweiten Quartal für ambitioniert und positioniert die Prognosen eher vorsichtig.

Fazit: Starkes Umsatzwachstum trifft auf Margendruck und negativen Cashflow. Nach dem jüngsten Kursanstieg bewertet Montega das kurzfristige Kurspotenzial als ausgereizt und empfiehlt Anlegern, die Aktie vorerst zu halten.

Die Schweizer Electronic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,44 % und einem Kurs von 7,98EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.