Finexity im Aufwind: Kapitalrunde und Produktoffensive treiben Wachstum

Operativ meldet Finexity einen starken Beginn ins Geschäftsjahr 2026: Pro-forma inklusive Effecta erzielte das Unternehmen im ersten Quartal rund 2,1 Mio. EUR Umsatz – 40 % über Budget – bei einem vorläufigen EBITDA von rund -0,7 Mio. EUR und bestätigt die Jahresplanung von rund 9,6 Mio. EUR Umsatz sowie ein EBITDA von circa -3,5 Mio. EUR. GBC wertet diese Zahlen als ersten Beleg für beginnende Skalierungseffekte.

Finexity hat in den vergangenen Wochen mit mehreren operativen Fortschritten und einer angekündigten Kapitalmaßnahme für Rückenwind gesorgt, schreiben Analystenhäuser GBC und NuWays. GBC bestätigt nach seinem Research-Update die Kaufempfehlung und setzt ein Kursziel von 72,00 EUR (31.12.2026). NuWays hat ebenfalls eine Kaufempfehlung ausgesprochen, jedoch ein etwas niedrigeres Kursziel von 64,00 EUR veranschlagt.

Als finanziellen Baustein hat der Aufsichtsrat eine Barkapitalerhöhung beschlossen: Bis zu 205.778 neue Aktien sollen im Bezugsverhältnis 6:1 zu je 36,00 EUR platziert werden; das maximale Emissionsvolumen liegt bei rund 7,4 Mio. EUR. Die Bezugsfrist läuft vom 8. bis 22. Mai 2026; nicht bezogene Aktien werden über die neue, KI-gestützte Zeichnungsstrecke FINEXITY Access bis zum 8. Juni angeboten.

Technologisch und strategisch setzt Finexity weiter auf tokenisierte Kapitalmarktinfrastruktur: In Kooperation mit Cashlink und Tangany wurde auf Stellar eine regulierte Lösung produktiv genommen, erstes Projekt ist die tokenisierte Emission des Solarparks Ratekau (Volumen bis zu 3,0 Mio. EUR). Zudem wurde die erste Circus-Anleihe im siebenstelligen Bereich platziert und eine Finanzierungspartnerschaft mit Volumensoptionen bis zu 50 Mio. EUR vereinbart – potenziell eine Quelle wiederkehrender Transaktionsvolumina.

Kernstück der Strategie ist die Einführung von FINEXITY Access, einer modularen, digitalen Zeichnungsstrecke für tokenisierte und konventionelle Wertpapiere mit zwei Varianten für Emittenten und Vertriebspartner. Die Plattform ist als White-Label-/Plug-and-Play-Lösung konzipiert, integriert KI-Module für KYC/Prüfungen und zielt auf Banken, Finanzvertriebe und Emittenten ab. Girolist wurde als erster Kooperationspartner gewonnen; Ziel ist ein achtstelliges Volumen binnen zwölf Monaten. Ergänzend stärkt die Kooperation mit Ihrer Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber den Zugang zum genossenschaftlichen Bankenumfeld (VB Token).

Bewertung: GBC sieht die strategischen Bausteine – starke Q1-Zahlen, neue Infrastrukturprodukte, White-Label-Partnerschaften und Bankendistribution – als Grund für eine positivere Einschätzung, räumt aber weiterhin Umsetzungsrisiken eines Small-Caps ein. NuWays prognostiziert bis 2029 ein Umsatzwachstum auf 30,3 Mio. EUR und einen EBITDA-Breakeven 2028. Insgesamt erhöhen Kapitalerhöhung und Produktoffensive die Glaubwürdigkeit der Wachstumsstory, bleiben jedoch abhängig von Implementierung, Kundenakzeptanz und regulatorischer Entwicklung.

Die Finexity Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 40,60EUR auf Lang & Schwarz (08. Mai 2026, 07:15 Uhr) gehandelt.