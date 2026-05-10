LIBERO: Hauptversammlung in Berlin – Exchange-Launch in Madrid

Die LIBERO football finance AG hat in dieser Woche zwei zentrale Mitteilungen veröffentlicht: die Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung am 18. Juni 2026 in Berlin sowie die Ankündigung einer internationalen Marktoffensive mit Präsentation der „LIBERO Exchange“ beim World Football Summit in Madrid im September.

Die Hauptversammlung findet am 18. Juni 2026 um 13:00 Uhr (MESZ) im Olympiastadion Berlin (Executive Club P) statt. Auf der Tagesordnung stehen die Vorlage und Erläuterung des bereits festgestellten Jahresabschlusses 2025, die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Bestellung des Abschlussprüfers (Vorschlag: Forvis Mazars GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2026 und für mögliche prüferische Durchsichten) sowie die Erörterung des geprüften Vergütungsberichts 2025. Zudem soll Prof. Dr. Carl Heinz Daube (Jg. 1960) erneut in den dreiköpfigen Aufsichtsrat gewählt werden. Vorstand und Aufsichtsrat beantragen ferner die Bestätigung und vorsorgliche Billigung der Vergütungssysteme für Vorstand und Aufsichtsrat; die derzeit geltende Aufsichtsratsvergütung ist in der Satzung geregelt (Vorsitzender EUR 50.000, stellv. Vorsitzender EUR 37.500, Mitglied EUR 25.000 p.a.).

Wesentliche formalrechtliche Hinweise betreffen die Teilnahmebedingungen: Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes sind bis spätestens 11. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) erforderlich; maßgeblicher Nachweisstichtag ist der 27. Mai 2026, 24:00 Uhr. Vollmachten an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter müssen aus organisatorischen Gründen spätestens bis 17. Juni 2026, 24:00 Uhr, eingereicht werden. Fristen für Ergänzungsverlangen, Gegenanträge und Wahlvorschläge sind detailliert geregelt. Das Grundkapital beläuft sich auf EUR 40.360.000 (40.360.000 Stückaktien, ISIN DE000A161N22).

Internationale Expansion: Launch der LIBERO Exchange

Parallel kommuniziert LIBERO ihre Teilnahme am World Football Summit (15.–16.9.2026) in Madrid, wo die digitale Vermittlungsplattform LIBERO Exchange offiziell vorgestellt werden soll. Die Plattform bündelt Finanzierungsanfragen von Clubs und bringt Banken, Kreditfonds und weitere Investoren zusammen. LIBERO betont Vorteile wie Anbieter­vielfalt zur Kostensenkung, Lösung für Großkreditgrenzen, einfache Konsortialbildung, schnellere Entscheidungswege und standardisierte Datenbereitstellung; ein einheitliches Club-Rating ist in Arbeit. Nach Firmenangaben hat ein exklusiver Vertrag mit einem asiatischen Club-Investor die Internationalisierung beschleunigt. Vorstandsvorsitzender Dr. Dirk Rogowski sieht in Madrid den Startschuss, LIBEROs Angebot global zu vermarkten.

In Summe signalisieren die Mitteilungen einen organisatorisch geregelten Jahresabschlussprozess und eine offensiv vorangetriebene Wachstumsstrategie im internationalen Fußballfinanzierungsmarkt.

Die LIBERO football finance Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 0,235EUR auf Quotrix Düsseldorf (08. Mai 2026, 22:02 Uhr) gehandelt.