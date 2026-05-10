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    Manipulierte Internet-Videos auch von Ärzten

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesärztekammer warnt vor Identitätsklau online
    • Deepfakes bewerben fragwürdige Therapien und Präparate
    • Aufklärung in sozialen Medien und rechtlicher Schutz
    Manipulierte Internet-Videos auch von Ärzten
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesärztekammer warnt vor Identitätsklau und gefälschten Darstellungen von Ärztinnen und Ärzten im Internet auch mit Hilfe künstlicher Intelligenz. "Wir sehen die zunehmende Verbreitung von Deepfakes im medizinischen Kontext mit großer Sorge", sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt der Deutschen Presse-Agentur vor dem Deutschen Ärztetag in der nächsten Woche in Hannover. Mit manipulierten Bildern oder Videos würden Ärztinnen und Ärzten Aussagen in den Mund gelegt, mit denen dubiose Produkte und Therapien vermarktet und eine angeblich heilende Wirkung angepriesen werden sollen.

    "Diese Anwendungen und Präparate sind oft nicht nur unnütz und teuer, sondern können im schlimmsten Fall die Gesundheit gefährden - und das vermeintlich auf ärztlichen Rat", sagte Reinhardt. Besonders problematisch sei eine Ansprache etwa von chronisch Kranken, Älteren, Kindern und Jugendlichen.

    Mehr Aufklärung nötig

    Reinhardt forderte gezielte Aufklärungskampagnen insbesondere in sozialen Netzwerken, damit Patienten Deepfakes und Falschinformationen besser erkennen. "Bereits ein stark werblicher, anpreisender Ton kann ein erster Hinweis auf unseriöse Inhalte sein." Skepsis angebracht sei auch, wenn vermeintliche Ärztinnen oder Ärzte online für Therapien und Präparate werben, da ihnen in Deutschland entsprechende Werbung untersagt sei.

    Wie Reinhardt sagte, klärt die Bundesärztekammer Ärztinnen und Ärzte über mögliche rechtliche Schritte auf, um der Verbreitung gesundheitsschädlicher Desinformationen im Internet entgegenzuwirken./sam/DP/zb





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