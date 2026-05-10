🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verband sieht 'hohen Rechtfertigungsdruck' bei Teilkrankschreibung

    Für Sie zusammengefasst
    • VdK warnt vor Rechtfertigungsdruck für Beschäftigte
    • Bentele fordert Bedingungen für Genesung und Arbeit
    • Reform plant Teilkrankschreibung 25 50 75 Prozent
    Verband sieht 'hohen Rechtfertigungsdruck' bei Teilkrankschreibung
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Sozialverband VdK hat die geplante Teilkrankschreibung für Arbeitnehmer kritisiert. "Es wird für die Menschen einen hohen Rechtfertigungsdruck geben, warum sie nicht wenigstens ein bisschen arbeiten können", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele dem Portal "web.de News". "Dabei müssten wir eigentlich Bedingungen schaffen, unter denen Menschen gesund werden können und gerne zur Arbeit gehen."

    Das Bundeskabinett hatte Ende April die Gesundheitsreform auf den Weg gebracht. Die Gesetzespläne sehen unter anderem Milliarden-Ausgabenbremsen bei Praxen, Kliniken und Pharmabranche vor. Angesichts hoher Fehlzeiten im Job soll bei langwierigeren Erkrankungen eine Teilkrankschreibung ermöglicht werden, wenn Beschäftigte und Arbeitgeber es möchten - mit 25, 50 und 75 Prozent der Wochenstunden. In den Beratungen im Parlament könnte es noch Änderungen an dem Gesetzentwurf geben.

    Bentele forderte einen anderen Ton in der Debatte: "Heutzutage kann jeder, der von sich behauptet, Arbeitsplätze zu schützen und die Wirtschaft zu fördern, fast alles fordern. Wenn wir Sozial- und Wohlfahrtsverbände etwas fordern, sind wir die Nörgler, die, die immer was wollen und nichts geben", kritisierte sie. Das sei ein Problem. "Ich wünsche mir, dass wir über die Unterstützung von Menschen so wertschätzend sprechen wie über Wirtschaftshilfen."/bg/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Verband sieht 'hohen Rechtfertigungsdruck' bei Teilkrankschreibung Der Sozialverband VdK hat die geplante Teilkrankschreibung für Arbeitnehmer kritisiert. "Es wird für die Menschen einen hohen Rechtfertigungsdruck geben, warum sie nicht wenigstens ein bisschen arbeiten können", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     