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    Feuerwehr kämpft weiter gegen Brand in Tschernobyl-Sperrzone

    Für Sie zusammengefasst
    • Hunderte Feuerwehrleute bekämpfen Brand in Tschernobyl
    • Feuer durch zwei russische Drohnen laut Behörden
    • Mehr als 1.200 Hektar Brandfläche Lage kontrolliert
    Feuerwehr kämpft weiter gegen Brand in Tschernobyl-Sperrzone
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TSCHERNOBYL/TSCHERNIHIW (dpa-AFX) - Hunderte Feuerwehrleute kämpfen weiter gegen einen Waldbrand in der radioaktiv belasteten Sperrzone um das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine an. Das nach ukrainischen Angaben durch zwei russische Drohnen am Donnerstag ausgelöste Feuer hat inzwischen mehr als 1.200 Hektar erfasst, wie die Behörden mitteilten. Insgesamt waren 374 Personen an den Löscharbeiten beteiligt.

    "Die Lage ist vollständig unter Kontrolle", versicherte der Zivilschutz. Die Agentur Ukrinform berichtete unterdessen, dass von dem Brand keine radioaktive Gefahr ausgehe.

    Am 26. April 1986 war in der damaligen Sowjetrepublik Ukraine ein Test im AKW Tschernobyl außer Kontrolle geraten, und es trat der größte anzunehmende Unfall (GAU) ein. Radioaktive Wolken breiteten sich abgeschwächt bis nach Nord- und Westeuropa aus.

    Russland überzieht die Ukraine seit mehr als vier Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg./ksr/DP/zb





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