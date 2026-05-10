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    Moskau will Uran aus dem Iran einlagern

    Für Sie zusammengefasst
    • Russland bietet an iranisches Uran abzutransportieren
    • USA forderten Abtransport ausschließlich in die USA
    • Konflikt belastet Russlands Beziehungen zu Iran und USA
    Moskau will Uran aus dem Iran einlagern
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MOSKAU (dpa-AFX) - Russland ist nach den Worten von Präsident Wladimir Putin bereit, angereichertes Uran aus dem Iran abzutransportieren und einzulagern. Das sagte Putin bei einer außerordentlichen Pressekonferenz nach den Feierlichkeiten zum Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg. Ursprünglich habe dazu Einigkeit bestanden, doch hätten die USA plötzlich ihre Haltung verschärft. Der Kremlchef sagte, dass Russland bereits einmal im Jahr 2015 angereichertes Uran aus dem Iran abtransportiert habe. Der Iran habe Russland vertraut, "und das nicht ohne Grund".

    Moskau sei bereit, "diese Erfahrung zu wiederholen". Er sagte, dass alle Konfliktparteien - der Iran, die USA und Israel - damit einverstanden gewesen seien. "Doch dann verschärften die Vereinigten Staaten ihre Position und forderten den Abtransport ausschließlich auf das Gebiet der USA. Daraufhin verschärfte der Iran seine Position."

    Den Konflikt zwischen den USA und dem Iran bezeichnete Putin als "sehr schwierig und kompliziert". Auch Russland sei deswegen in einer schwierigen Position, da es sowohl zum Iran als auch zu den Anrainern des Persischen Golfs freundschaftliche Beziehungen unterhalte.

    Moskau werde deswegen weiterhin mit Teheran und Washington in Kontakt bleiben. "Wir hoffen, dass dieser Konflikt gelöst werden kann, und das möglichst schnell", sagte Putin. Seiner Ansicht nach sei niemand an einer Fortsetzung dieser Auseinandersetzung interessiert./cha/DP/zb





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