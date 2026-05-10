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    Silber holt Momentum zurück

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    Silberpreis vor Woche der Wahrheit: Startet Silber nun die 50 %-Rallye?

    Silber beendete die Handelswoche im Bereich von 80 US-Dollar und damit auf einem ganz wichtigen Niveau. Gelingt es dem Edelmetall, den Schwung zu nutzen und das womöglich entscheidende Kaufsignal auszulösen?

    Silber holt Momentum zurück - Silberpreis vor Woche der Wahrheit: Startet Silber nun die 50 %-Rallye?
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Silberpreisentwicklung – Silber erreicht Schlüsselmarke

    Der Wochenschluss nahe der Schlüsselmarke von 80 US-Dollar verschafft Silber eine hervorragende Ausgangslage für die neue Handelswoche. Das Edelmetall profitierte zuletzt von einer breit angelegten Erholung im Metallbereich. So kämpfte sich der Goldpreis über die 4.700 US-Dollar zurück und könnte jetzt explodieren.

    Zu den Metallen, die bereits explodiert bzw. ausgebrochen sind, gehört hingegen Kupfer. Der Kupferpreis (COMEX) überwand den zentralen Widerstandsbereich und könnte nun rasant auf 7 US-Dollar ansteigen. Mit Silber steht bereits der nächste Rallye-Kandidat in den Startlöchern.

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    Silber holt sich das Momentum zurück – die Gold-Silber-Ratio im Blick

    Der Goldpreis beendete die Handelswoche bei 4.715 US-Dollar und Silber bei 80,33 US-Dollar. Die Gold-Silber-Ratio beträgt demnach 58,7. Damit liegt die Ratio im Bereich ihres langjährigen Durchschnitts von 60. In den letzten Tagen sank die Ratio jedoch kräftig, was darauf hindeutet, dass sich Silber das Momentum wieder zurückholt. Das wiederum könnte ein wichtiges Indiz für einen baldigen Ausbruch des Edelmetalls sein. 

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    Silberpreis-Prognose: Startet Silber nun die 50 %-Rallye?

    Die charttechnische Konstellation bei Silber verspricht bereits seit geraumer Zeit eine besondere Spannung. Im April brach das Edelmetall aus einer gewaltigen bullischen Keil-Formation (orange) aus. Rasch erreichte der Silberpreis daraufhin die 80 US-Dollar. Trotz vielversprechender Ansätze verpasste es Silber jedoch, den Ausbruch aus dem Keil mit einem beherzten Sprung über die 80 US-Dollar zu bestätigen. Silber drehte nach unten ab und testete noch einmal die 70 US-Dollar. Wurde mit diesem Test der Grundstein für den finalen Ausbruchsversuch gelegt? Die nächsten Handelstage werden es zeigen. Silber setzt die 80 US-Dollar stark unter Druck. Ein robuster Wochenstart könnte den entscheidenden Impuls geben, um das Rallyeszenario zu aktivieren. Ein Ausbruch über die 80 US-Dollar würde den Preisbereich um 96 US-Dollar als potenzielles Bewegungsziel auf die Agenda setzen. Übergeordnet zeichnet sich mit dem markanten Januar-Hoch bei 120 US-Dollar ein weiteres Preisziel ab, das mittel- bis langfristig für Silber wieder aktuell werden könnte. 

    Silberpreis vor Woche der Wahrheit

    Nachdem der US-Arbeitsmarktbericht für April keine Störfeuer auslöste, richten sich die Blicke bereits auf die neue Handelswoche. Mit den US-Verbraucherpreisen (12. Mai) und den US-Erzeugerpreisen (13. Mai) stehen zwei eminent wichtige Termine an. Nicht nur die Edelmetalle werden die Reaktion am Anleihemarkt im Auge behalten. Insbesondere auch an den Aktienmärkten wird man ganz genau hinsehen, ob sich die zuletzt rückläufige Entwicklung der Renditen manifestiert. Zuletzt profitierten Dax, Dow Jones Ind., Nasdaq 100 etc. unter anderem von dem Rutsch der Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen unter die 4,4 Prozent. Diese wurde maßgeblich von den deutlich rückläufigen Preisen für Brent Öl und WTI Öl ausgelöst. Gold, Silber und die anderen Metalle werden zudem den Devisenmarkt beachten. Zentrale Frage: Weitet sich die US-Dollar-Schwäche aus?

    Fazit – Für Silber gilt es nun!

    Die Silberrallye steht auf der Startrampe. Sie muss „nur“ noch erfolgreich ausgelöst werden. Vieles wird vom Wochenstart abhängen. Sollte es gleich über die 80 US-Dollar gehen, könnte das weitere Käufer in den Markt ziehen und das Momentum befeuern. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
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