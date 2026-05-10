Silberpreis vor Woche der Wahrheit: Startet Silber nun die 50 %-Rallye?

Zu den Metallen, die bereits explodiert bzw. ausgebrochen sind, gehört hingegen Kupfer. Der Kupferpreis (COMEX) überwand den zentralen Widerstandsbereich und könnte nun rasant auf 7 US-Dollar ansteigen. Mit Silber steht bereits der nächste Rallye-Kandidat in den Startlöchern.

Der Wochenschluss nahe der Schlüsselmarke von 80 US-Dollar verschafft Silber eine hervorragende Ausgangslage für die neue Handelswoche. Das Edelmetall profitierte zuletzt von einer breit angelegten Erholung im Metallbereich. So kämpfte sich der Goldpreis über die 4.700 US-Dollar zurück und könnte jetzt explodieren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Silber holt sich das Momentum zurück – die Gold-Silber-Ratio im Blick

Der Goldpreis beendete die Handelswoche bei 4.715 US-Dollar und Silber bei 80,33 US-Dollar. Die Gold-Silber-Ratio beträgt demnach 58,7. Damit liegt die Ratio im Bereich ihres langjährigen Durchschnitts von 60. In den letzten Tagen sank die Ratio jedoch kräftig, was darauf hindeutet, dass sich Silber das Momentum wieder zurückholt. Das wiederum könnte ein wichtiges Indiz für einen baldigen Ausbruch des Edelmetalls sein.

Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion? Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.

Der

Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.





Silberpreis-Prognose: Startet Silber nun die 50 %-Rallye?

Die charttechnische Konstellation bei Silber verspricht bereits seit geraumer Zeit eine besondere Spannung. Im April brach das Edelmetall aus einer gewaltigen bullischen Keil-Formation (orange) aus. Rasch erreichte der Silberpreis daraufhin die 80 US-Dollar. Trotz vielversprechender Ansätze verpasste es Silber jedoch, den Ausbruch aus dem Keil mit einem beherzten Sprung über die 80 US-Dollar zu bestätigen. Silber drehte nach unten ab und testete noch einmal die 70 US-Dollar. Wurde mit diesem Test der Grundstein für den finalen Ausbruchsversuch gelegt? Die nächsten Handelstage werden es zeigen. Silber setzt die 80 US-Dollar stark unter Druck. Ein robuster Wochenstart könnte den entscheidenden Impuls geben, um das Rallyeszenario zu aktivieren. Ein Ausbruch über die 80 US-Dollar würde den Preisbereich um 96 US-Dollar als potenzielles Bewegungsziel auf die Agenda setzen. Übergeordnet zeichnet sich mit dem markanten Januar-Hoch bei 120 US-Dollar ein weiteres Preisziel ab, das mittel- bis langfristig für Silber wieder aktuell werden könnte.

Silberpreis vor Woche der Wahrheit

Nachdem der US-Arbeitsmarktbericht für April keine Störfeuer auslöste, richten sich die Blicke bereits auf die neue Handelswoche. Mit den US-Verbraucherpreisen (12. Mai) und den US-Erzeugerpreisen (13. Mai) stehen zwei eminent wichtige Termine an. Nicht nur die Edelmetalle werden die Reaktion am Anleihemarkt im Auge behalten. Insbesondere auch an den Aktienmärkten wird man ganz genau hinsehen, ob sich die zuletzt rückläufige Entwicklung der Renditen manifestiert. Zuletzt profitierten Dax, Dow Jones Ind., Nasdaq 100 etc. unter anderem von dem Rutsch der Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen unter die 4,4 Prozent. Diese wurde maßgeblich von den deutlich rückläufigen Preisen für Brent Öl und WTI Öl ausgelöst. Gold, Silber und die anderen Metalle werden zudem den Devisenmarkt beachten. Zentrale Frage: Weitet sich die US-Dollar-Schwäche aus?

Fazit – Für Silber gilt es nun!

Die Silberrallye steht auf der Startrampe. Sie muss „nur“ noch erfolgreich ausgelöst werden. Vieles wird vom Wochenstart abhängen. Sollte es gleich über die 80 US-Dollar gehen, könnte das weitere Käufer in den Markt ziehen und das Momentum befeuern.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.