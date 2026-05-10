Zoetis-Aktie stürzt vom Mehrjahreshoch in einen ausgewachsenen Bärenmarkt

Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 74,42 US-Dollar und damit exakt auf dem frischen 3-Jahres-Tief. Vom Hoch bei 184,45 US-Dollar hat die Zoetis-Aktie damit rund 60 Prozent an Wert verloren. Im 3-Jahres-Spektrum notiert der Wert damit nicht nur am unteren Ende der Handelsspanne, sondern hat auch alle markanten Zwischenböden der vergangenen Jahre hinter sich gelassen. Aus Sicht der Trendfolger ist die Aktie damit klar in der Schwächezone angekommen, während antizyklische Anleger die Situation als potenziell überverkauft einstufen könnten – allerdings ohne bislang sichtbare Bodenbildungsformation im Chart.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Zoetis Registered (A) Aktie einen klaren Stimmungswechsel. Nach einer Phase solider Notierungen im Bereich um 160 bis knapp 180 US-Dollar markierte das Papier Ende Februar 2024 mit 184,45 US-Dollar sein 3-Jahres-Hoch. In der Folge drehte der Trend jedoch sukzessive nach unten. Zunächst rutschte die Aktie in eine breite Seitwärts- bis Abwärtsbewegung zwischen 140 und 180 US-Dollar, bevor ab Mitte 2025 eine deutlich dynamischere Korrektur einsetzte. Die Kurse fielen Schritt für Schritt aus der Zone um 150 US-Dollar über 130 und 120 US-Dollar nach unten durch. Mit dem jüngsten Einbruch auf 74,42 US-Dollar wurde schließlich ein neues 3-Jahres-Tief markiert – die Aktie hat damit den vorherigen Aufwärtstrend vollständig negiert und befindet sich charttechnisch klar in einem Bärenmarkt.

200-Tage-Linie deutlich über dem Kurs – klarer Abwärtstrend

Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der gelieferten Kurse deutlich oberhalb des aktuellen Niveaus. Über weite Strecken der letzten Monate bewegte sich Zoetis noch im Bereich von 100 bis 130 US-Dollar, zuvor sogar zwischen 140 und 170 US-Dollar. Daraus ergibt sich ein langfristiger Durchschnitt, der grob im Bereich um 115 bis 120 US-Dollar liegt. Mit einem aktuellen Kurs von 74,42 US-Dollar handelt die Aktie damit in einer Größenordnung von rund 30 bis 35 Prozent unter ihrer 200-Tage-Linie. Charttechnisch signalisiert dieser tiefe Abstand einen etablierten, intakten Abwärtstrend. Solange der Kurs nicht zumindest in Richtung der Zone um 110 bis 120 US-Dollar zurückläuft und die 200-Tage-Linie von unten attackiert, bleibt das übergeordnete Bild klar negativ.

Unterstützungen und Widerstände: Bruch zentraler Marken belastet das Bild

Auf der Unterseite hat die Zoetis-Aktie mit dem Rutsch auf 74,42 US-Dollar ein neues, einzig verbliebenes Unterstützungsniveau geschaffen. Zuvor fungierte der Bereich um 100 US-Dollar mehrfach als tragfähige Unterstützung, wurde im März und April 2026 jedoch klar nach unten durchbrochen. Kurzfristige Haltezonen im Bereich 90 bis 95 US-Dollar konnten den Abwärtsdruck ebenfalls nicht stoppen. Damit ist das aktuelle Tief bei 74,42 US-Dollar nun die zentrale Marke, deren Unterschreiten weiteres Abwärtspotenzial eröffnen würde. Auf der Oberseite trifft die Aktie bereits im Bereich um 96 bis 100 US-Dollar auf den ersten relevanten Widerstand, wo zuvor ein wichtiger Boden lag. Darüber warten im mittelfristigen Bild die Zonen um 120 bis 125 US-Dollar sowie 140 bis 150 US-Dollar als markante Widerstandscluster aus früheren Konsolidierungen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Bereiche würde das angeschlagene Chartbild der Zoetis Registered (A) Aktie deutlich aufhellen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zoetis Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.