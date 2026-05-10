Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen

Europris bietet preiswerte Alltagsprodukte und ist ein führender Discounter in Norwegen, konkurriert mit Rema 1000, Coop und Kiwi, und hebt sich durch ein breites Sortiment und starke ländliche Präsenz ab.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Europris nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Europris gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,83 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +20,11 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 15,69 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Europris investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +52,44 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Europris verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,83 %.

Mit +3,83 % Dividendenrendite bietet Europris ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +20,11 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Europris für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,83 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 15,69.

Europris weißt eine Marktkapitalisierung von 1,43 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,83 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.