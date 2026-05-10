Einkommen mit Aktien
Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen
Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
Europris bietet preiswerte Alltagsprodukte und ist ein führender Discounter in Norwegen, konkurriert mit Rema 1000, Coop und Kiwi, und hebt sich durch ein breites Sortiment und starke ländliche Präsenz ab.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Europris nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Europris gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,83 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +20,11 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 15,69 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Europris investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +52,44 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Europris verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,83 %.
Mit +3,83 % Dividendenrendite bietet Europris ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +20,11 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Europris für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,83 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 15,69.
Europris weißt eine Marktkapitalisierung von 1,43 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,83 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Europris Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.05.2026
Einen schwachen Börsentag erlebt die Europris Aktie. Sie fällt um -0,35 % auf 8,5900€. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,83 %, eine Investition von etwa 26.110€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|3,75
|+7,14 %
|+3,83 %
|2025
|3,50
|+7,69 %
|+4,56 %
|2024
|3,25
|+18,18 %
|+4,63 %
|2023
|2,75
|+83,33 %
|+3,75 %
|2022
|1,50
|0,00 %
|+2,62 %
Warum Europris für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,83 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +20,11 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 15,69
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Europris Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,04 %
|1 Monat
|+1,66 %
|3 Monate
|+11,56 %
|1 Jahr
|+23,24 %
Informationen zur Europris Aktie
Es gibt 167 Mio. Europris Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,43 Mrd. € wert.
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Ob die Europris Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Europris Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.