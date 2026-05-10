Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 19/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
Insiderkäufe vom 04.05.26 bis 10.05.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|6
|9,73 Mio.€
|383,04 Tsd. Stk.
|2
|1,01 Mio.€
|750 Stk.
|4
|519,08 Tsd.€
|9,73 Tsd. Stk.
|1
|302,55 Tsd.€
|7,50 Tsd. Stk.
|1
|108,10 Tsd.€
|9,40 Tsd. Stk.
|1
|50,02 Tsd.€
|671 Stk.
|1
|23,60 Tsd.€
|400 Stk.
|1
|18,25 Tsd.€
|2,50 Tsd. Stk.
|3
|9,52 Tsd.€
|2,10 Tsd. Stk.
|1
|3,00 Tsd.€
|120 Stk.
Gerresheimer
Wochenperformance: +15,80 %
Wochenperformance: +15,80 %
Platz 1
Rheinmetall
Wochenperformance: -11,20 %
Wochenperformance: -11,20 %
Platz 2
BASF
Wochenperformance: -3,98 %
Wochenperformance: -3,98 %
Platz 3
Fresenius
Wochenperformance: +1,09 %
Wochenperformance: +1,09 %
Platz 4
audius
Wochenperformance: -0,86 %
Wochenperformance: -0,86 %
Platz 5
Symrise
Wochenperformance: -4,06 %
Wochenperformance: -4,06 %
Platz 6
Simona
Wochenperformance: -5,98 %
Wochenperformance: -5,98 %
Platz 7
DATRON
Wochenperformance: +8,84 %
Wochenperformance: +8,84 %
Platz 8
LAIQON
Wochenperformance: +4,76 %
Wochenperformance: +4,76 %
Platz 9
Amadeus FiRe
Wochenperformance: +2,24 %
Wochenperformance: +2,24 %
Platz 10
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