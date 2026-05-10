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    Minister

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    550.000 Migranten warten in Libyen auf Überfahrt nach Europa

    Für Sie zusammengefasst
    • 550.000 Menschen warten in Libyen auf Überfahrt
    • Athen arbeitet mit Frontex und libyschen Behörden
    • Letztes Jahr 42.000 Ankünfte und 107 Todesopfer
    Minister - 550.000 Migranten warten in Libyen auf Überfahrt nach Europa
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ATHEN (dpa-AFX) - Rund 550.000 Migranten und Flüchtlinge warten nach Angaben des griechischen Migrationsministers Thanos Plevris derzeit in Libyen auf eine Gelegenheit, nach Europa überzusetzen. Athen arbeite deshalb eng mit der EU-Grenzschutzagentur Frontex sowie mit den libyschen Behörden zusammen, um Schleuserbanden zu bekämpfen, Boote frühzeitig zu erkennen und Abfahrten von der nordafrikanischen Küste zu verhindern.

    Neue Ankünfte

    Die Warnung erfolgt vor dem Hintergrund neuer Ankünfte südlich von Kreta. Die griechische Küstenwache brachte am Sonntag insgesamt 125 Migranten in Sicherheit, die in zwei Booten südlich der Mittelmeerinsel unterwegs waren, berichtete der staatliche Rundfunk. Zwischen Libyen und Kreta herrscht derzeit ruhiges Wetter mit leichten Winden, teilte das griechische Wetteramt mit. Offiziere der Küstenwache gehen davon aus, dass weitere Boote aus Libyen Richtung Kreta in See gestochen sind.

    Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR erreichten im vergangenen Jahr rund 42.000 Migranten über den Seeweg griechische Inseln und damit die Europäische Union. Im östlichen Mittelmeer registrierte das Hilfswerk im selben Zeitraum 107 Todesopfer./tt/DP/mis






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