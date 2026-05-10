Bayerns Verlage beklagen 'gebührenfinanzierte' Verdrängung durch BR

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Zeitungsverlage in Bayern werfen dem Bayerischen Rundfunk (BR) einen "gebührenfinanzierten Verdrängungswettbewerb" vor. Die privaten Medienhäuser beklagen besonders die vielen Regionalstudios des öffentlich-rechtlichen Senders im Freistaat.

"Ich habe meine Zweifel, ob der BR über 30 Regionalstudios braucht, um seinen Auftrag zu erfüllen", kritisiert der Erste Vorsitzende des Verbands Bayerischer Zeitungsverleger (VBZV), Andreas Scherer, in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in München. "Hier darf es keinen gebührenfinanzierten Verdrängungswettbewerb geben, man sollte eher kooperativ denken."