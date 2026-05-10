Onco-Innovations vor Zulassung, Nucro-Technics startet Bioanalyse für PNKP-Inhibitoren
Mit präziser Bioanalyse und modernster LC‑MS‑Technologie treibt Nucro‑Technics die Entwicklung von Oncos PNKP‑Inhibitor A83B4C63 in Richtung klinischer Anwendung voran.
Foto: adobe.stock.com
- Nucro‑Technics hat mit fortgeschrittenen bioanalytischen Arbeiten begonnen, um die nicht‑GLP pharmakokinetische (PK) und biodistributionelle Tierstudie zu A83B4C63 (dem API der lizenzierten PNKP‑Inhibitor‑Technologie von Onco) zu unterstützen.
- Zur Messung des API in biologischen Proben werden LC‑MS‑basierte quantitative Assays entwickelt — Flüssigkeitschromatographie‑Massenspektrometrie gilt als Goldstandard in der Bioanalyse.
- Ziel der Analysen ist die genaue Bewertung von Exposition und Verteilung in vivo; die Daten sollen Dosierstrategien verfeinern, Formulierungsarbeiten unterstützen und die Vorbereitung von GLP‑Studien und eines IND‑Zulassungsantrags ermöglichen; CEO Thomas OShaughnessy bezeichnet dies als entscheidende Arbeit auf dem Weg zum klinischen Kandidaten.
- Nucro wird Methodenentwicklung sowie nicht‑GLP‑Analysen fortsetzen und Berichte gemäß Studienzeitplan liefern; dies stellt einen natürlichen Fortschritt im präklinischen Programm dar und soll die Technologie in Richtung klinischer Evaluierung und Erweiterung der DDRi‑Pipeline bewegen.
- Onco‑Innovations Ltd. ist ein kanadisches Onkologie‑Unternehmen mit Fokus auf Krebsforschung und besitzt eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte PNKP‑Inhibitor‑Technologie gegen solide Tumore.
- Die Mitteilung ist eine Marketingmitteilung des Emittenten/MCS, richtet sich an erfahrene, spekulativ orientierte Anleger, weist auf vorhandene Interessenkonflikte sowie hohe Risiken (inkl. Totalverlust) hin und stellt keine Anlageberatung dar.
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