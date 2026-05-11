🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Hochprozenter

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Spotify, Netflix und Walt Disney mit 15,5% Zinsen und 35% Schutz

    Die neue Protect Pro Streaming 26-27-Anleihe ermöglicht in einem Jahr einen Bruttoertrag von 15,50 Prozent, wenn keine der drei Streamingwerte in einem Jahr 35 Prozent oder mehr seines Ausübungspreises verliert.

    Die Aktienkurse der Streamingbranche zuzuzählenden Werte wie beispielsweise Netflix, Spotify und Walt Disney entwickelten sich in den vergangenen 12 Monaten deutlich schwächer als der Gesamtmarkt. Während die Walt Disney-Aktie um 2 Prozent zulegen konnte, mussten sich Anleger mit der Netflix- und der Spotify-Aktie mit Kursverlusten von 23 und 36 Prozent innerhalb dieses Zeitraumes abfinden.

    Wer nun eine Investition in diese Aktien in diese Werte in Erwägung zieht, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Investition in eine Aktienanleihe mit (Worst-of)-Struktur ins Auge fassen, die auch bei weiteren Kursrückgängen der drei Aktien positive Rendite abwerfen wird.

    Mit der neuen von der Erste Group angebotenen 15,50% Crédit Agricole Protect Pro Streaming 26–27-Anleihe können Anleger in den nächsten 12 Monaten bei einem bis zu 35-prozentigen Kursrückgang der drei genannten Werte eine Jahresbruttorendite von 15,50 Prozent pro Jahr erwirtschaften.

    15,50% Zinsen und 35% Sicherheitspuffer

    Die am 28.5.26 festgestellten Schlusskurse der drei Werte werden als Ausübungspreise für die Protect Pro Streaming 26–27-Anleihe festgeschrieben. Bei 65 Prozent der Ausübungspreise werden sich die am Bewertungstag, dem 28.5.27, aktivierten Barrieren befinden.

    Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien und auf welchem Niveau die Aktien in einem Jahr notieren werden, erhalten Anleger am Laufzeitende eine Zinszahlung in Höhe von 15,50 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

    Wenn die drei Aktien am Bewertungstag auf oder oberhalb der jeweiligen Barriere notieren, dann wird die Anleihe am 28.5.27 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Befindet sich hingegen eine oder mehrere Aktien am Bewertungstag unterhalb der Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung (Worst-of) erfolgen. Der Gegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern gutgeschrieben.

    Die von der Erste Group angebotene 15,50% Crédit Agricole Protect Pro Streaming 26–27-Anleihe, fällig am 1.6.27, ISIN: DE000A46JUY7, kann derzeit in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent und 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

    ZertifikateReport-Fazit: Die neue Protect Pro Streaming 26–27-Anleihe ermöglicht in einem Jahr einen Bruttoertrag von 15,50 Prozent, wenn keine der drei Streamingwerte in einem Jahr 35 Prozent oder mehr seines Ausübungspreises verliert.





    Autor
    Walter Kozubek
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Walter Kozubek
    Hochprozenter Spotify, Netflix und Walt Disney mit 15,5% Zinsen und 35% Schutz Aktienanleihe mit kurzer Laufzeit
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     