Spotify, Netflix und Walt Disney mit 15,5% Zinsen und 35% Schutz

Wer nun eine Investition in diese Aktien in diese Werte in Erwägung zieht, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Investition in eine Aktienanleihe mit (Worst-of)-Struktur ins Auge fassen, die auch bei weiteren Kursrückgängen der drei Aktien positive Rendite abwerfen wird.

Die Aktienkurse der Streamingbranche zuzuzählenden Werte wie beispielsweise Netflix, Spotify und Walt Disney entwickelten sich in den vergangenen 12 Monaten deutlich schwächer als der Gesamtmarkt. Während die Walt Disney-Aktie um 2 Prozent zulegen konnte, mussten sich Anleger mit der Netflix- und der Spotify-Aktie mit Kursverlusten von 23 und 36 Prozent innerhalb dieses Zeitraumes abfinden.

Mit der neuen von der Erste Group angebotenen 15,50% Crédit Agricole Protect Pro Streaming 26–27-Anleihe können Anleger in den nächsten 12 Monaten bei einem bis zu 35-prozentigen Kursrückgang der drei genannten Werte eine Jahresbruttorendite von 15,50 Prozent pro Jahr erwirtschaften.

15,50% Zinsen und 35% Sicherheitspuffer

Die am 28.5.26 festgestellten Schlusskurse der drei Werte werden als Ausübungspreise für die Protect Pro Streaming 26–27-Anleihe festgeschrieben. Bei 65 Prozent der Ausübungspreise werden sich die am Bewertungstag, dem 28.5.27, aktivierten Barrieren befinden.

Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien und auf welchem Niveau die Aktien in einem Jahr notieren werden, erhalten Anleger am Laufzeitende eine Zinszahlung in Höhe von 15,50 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wenn die drei Aktien am Bewertungstag auf oder oberhalb der jeweiligen Barriere notieren, dann wird die Anleihe am 28.5.27 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Befindet sich hingegen eine oder mehrere Aktien am Bewertungstag unterhalb der Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung (Worst-of) erfolgen. Der Gegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern gutgeschrieben.

Die von der Erste Group angebotene 15,50% Crédit Agricole Protect Pro Streaming 26–27-Anleihe, fällig am 1.6.27, ISIN: DE000A46JUY7, kann derzeit in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent und 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die neue Protect Pro Streaming 26–27-Anleihe ermöglicht in einem Jahr einen Bruttoertrag von 15,50 Prozent, wenn keine der drei Streamingwerte in einem Jahr 35 Prozent oder mehr seines Ausübungspreises verliert.